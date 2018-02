Pokhara, Nepal (ots/PRNewswire) -



Rishikul Yogshala, eine renommierte und eingetragene Yogaschule, hat Einzelheiten seiner bevorstehenden Yogalehrerkurs-Zertifizierungsprogramme in Nepal veröffentlicht



Rishikul Yogshala hat Informationen zu seinen Yogalehrerkursprogrammen bekanntgegeben, die im März und April 2018 stattfinden werden. Die einmonatigen Programme finden im Meditationsmekka und weltweit höchstgelegenen Trekkingziel Nepal in der malerischen Stadt Pokhara statt.



Je nach Qualifikation können sich Bewerber bei Rishikul Yogshalas Programmen in Nepal für Yogalehrerkurs-Zertifizierungsprogramme von 200, 300 und 500 Stunden Länge anmelden. Das 200-Stunden-Yogalehrerkursprogramm richtet sich speziell an Yoga-Anfänger, die ihre Lehre vertiefen möchten, und Yoga-Praktizierende, die ihre Kunst verfeinern möchten. Mit dem 200-Stunden-Yogalehrerkurs-Zertifizierungsprogramm soll jedem Studierenden ein solides Fundament vermittelt werden, auf dem man sich als Yogi-Könner entwickeln und als herausragender Yogalehrer aufbauen kann. Das in Nepal angebotene 300-Stunden-Yogaprogramm dient in erster Linie der Vertiefung der Lerninhalte des 200-Stunden-Yogalehrerkurs-Zertifizierungsprogramms. Absolventen des 200-Stunden-Yogalehrerkurs-Zertifizierungsprogramms können sich daher direkt für das 300-Stunden-Yogaprogramm bewerben. Das von Rishikul Yogshala angebotene 500-Stunden-Yogalehrerkurs-Zertifizierungsprogramm ist die höchste Zertifizierungsstufe für weltweit anerkannte Yogalehrer. Es richtet sich primär an alle Yogalehrer, die sich ernsthaft weiterentwickeln und bei ihrer Praxis ein neues Plateau erreichen wollen. Das zweimonatige Programm ist die ideale Kombination aus dem 200-Stunden- und 300-Stunden-Yogakurs. In der ersten Hälfte liegt der Schwerpunkt auf den Lehren des 200-Stunden-Yogalehrerkurs-Zertifizierungsprogramms, während in der zweiten Hälfte die weiterführenden Lehren des 300-Stunden-Yogalehrerkurs-Zertifizierungsprogramms vermittelt werden.



Rishikul Yogshala ist ein Verfechter der traditionellen Lehre, die die Unantastbarkeit des Yoga in seiner reinsten Form definiert. Entsprechend spiegelt sich im Lehrplan des Programms die Ideologie der Schule wider. Teilnehmer lernen die traditionelle Yogaform -- Hatha und Ashtanga, aber auch verschiedenen begleitende Themen wie Yoga Philosophie, Pranayama, Meditation, Yoga Nidra, Mantra Yoga, Yoga Anatomie, Adjustment und Alignment und vieles mehr. Bei den Kursen wird auf Great Yoga Upanishad, Yoga Sutras of Patanjali und verschiedene heilige Bücher zurückgegriffen, um die idealistische Lehre der Kunst zu vermitteln. Neben den Yogalehrerkurs-Zertifizierungsprogrammen werden die Teilnehmer einige der herzerwärmendsten und malerischsten Orte Nepals besuchen (darunter das Sarangkot-Tal), um sich zu entspannen und zu erneuern.



Die Teilnehmer werden in einer äußerst hygienischen und komfortablen Herberge auf dem Schulgelände untergebracht und verköstigt. Vor der Kulisse der schneebedeckten Annapurna-Gebirgskette und umgeben von rauschenden Wasserläufen und wunderschönen Gärten, ist die Herberge der perfekte Ort für Ruhe und Selbstreflexion. Die Teilnehmer können zwischen Einzel- und Mehrbettzimmern wählen, je nach Verfügbarkeit und Wohlbehagen. Zur Grundausstattung gehören Doppelbetten, Beleuchtung, Ventilatoren, Badeofen, Sitzbereich usw. Täglich werden drei köstliche yogische Mahlzeiten mit frischen Zutaten nebst Kräutergetränken serviert.



Als weltweit anerkannte Yogaschule mit Programmen von 200, 300 und 500 Stunden Länge hat Rishikul Yogshala seit seiner Gründung die authentische Lehre der Yogakunde weitergegeben. Die Schule mit Hauptsitz im indischen Rishikesh wird von einem Team ehrenwerter Yogalehrer und Mentoren geleitet und hat Ableger an verschiedenen Standorten.



Weitere Informationen finden Sie unter https://www.rishikulyogshala.org/.



Wir sind auch telefonisch erreichbar unter +91-7060060954 oder per E-Mail unter info@rishikulyogshala.org



