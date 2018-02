DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Schanghai und Südkorea bleiben die Börsen wegen der Feierlichkeiten zum Mondneujahr geschlossen. In Hongkong findet nur eine verkürzte Sitzung statt.

FREITAG: In Schanghai, Hongkong und Südkorea bleiben die Börsen wegen der Feierlichkeiten zum Mondneujahr geschlossen.

TAGESTHEMA

Der US-Netzwerkausrüster Cisco Systems hat seinen Umsatz im zweiten Geschäftsquartal gesteigert. Das Unternehmen hat damit nach einer mehr als zwei Jahre andauernden Durststrecke wieder in den Wachstumsmodus geschaltet. Der Gewinn übertraf die Erwartungen. Außerdem kündigte Cisco eine um 14 Prozent höhere Quartalsdividende von 33 Cent an. Das laufende Aktienrückkaufprogramm soll um 25 Milliarden Dollar aufgestockt werden auf dann 31 Milliarden Dollar. Die Aktie steigt im nachbörslichen Handel in einer ersten Reaktion um gut 5 Prozent. Der Umsatz legte im Quartal um 2,7 Prozent zu auf 11,89 Milliarden US-Dollar zu, nachdem er im vergleichbaren Vorjahreszeitraum 11,58 Milliarden Dollar betragen hatte. Analysten hatten mit 11,81 Milliarden Dollar gerechnet. Zuletzt hatte Cisco im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2015/16 ein Wachstum geschafft. Das Unternehmen hatte für das abgelaufene Quartal per Ende Januar ein Plus von 1 bis 3 Prozent in Aussicht gestellt. Cisco hat eine ganze Reihe Übernahmen getätigt, um den Schwerpunkt mehr in Richtung Software- und Dienstleistungsgeschäft zu verlagern. Damit ist Cisco weniger abhängig von den schwachen Hardware-Märkten. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 63 Cent nach 57 Cent im Vorjahreszeitraum. Hier hatten die Analyten 59 Cent prognostiziert. Wegen einer Sonderbelastung von 11,1 Milliarden Dollar als Folge der US-Steuerreform ergab sich unter dem Strich allerdings ein Verlust von 8,78 Milliarden Dollar bzw 1,78 Dollar je Aktie. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,35 Milliarden Dollar bzw 0,47 Dollar je Aktie eingefahren. Im laufenden dritten Quartal rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz zwischen 12,3 und 12,54 Milliarden Dollar, den Gewinn je Aktie sieht Cisco bei 64 bis 66 Cent. Die Konsensschätzung der Analysten für den Umsatz liegt bei 12,1 Milliarden Dollar, der Gewinn je Aktie wird auf 63 Cent geschätzt.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 230.000 zuvor: 221.000 14:30 Erzeugerpreise Januar PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm 14:30 Philadelphia-Fed-Index Februar PROGNOSE: +20,4 zuvor: +22,2 14:30 Empire State Manufacturing Index Februar PROGNOSE: +17,3 zuvor: +17,7 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Januar Industrieproduktion PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 78,0% zuvor: 77,9%

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.706,70 +0,36% Nikkei-225 21.464,98 +1,47% Hang-Seng-Index 31.116,32 +1,97% Kospi Feiertag Schanghai-Composite Feiertag S&P/ASX 200 5.909,00 +1,16%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Angeführt von deutlichen Aufschlägen in Tokio und Hongkong zeigen sich die Börsen ausnahmslos im Plus. Die positiven Vorgaben aus Europa und den USA stützten. Aufgrund des Mondneujahrfestes sind die chinesischen Kernlandbörsen sowie jene auf Taiwan und in Südkorea bereits geschlossen, in Hongkong, Singapur und Malaysia findet nur ein verkürzter Handel statt. Auslöser der global positiven Stimmung sind US-Verbraucherpreise oberhalb der Markterwartung gewesen. Die Daten lösen zwar Inflations- und in der Folge Zinserhöhungsängste aus, allerdings hat sich eine positive Interpretation der Daten durchgesetzt. Denn die anziehenden Preise seien letztlich ein Beleg für eine brummende US-Konjunktur, heißt es. In Hongkong setzt der HSI den Aufschwung der beiden Vortage von addiert 3,8 Prozent fort. Damit verbucht die Börse den bislang höchsten Wochenaufschlag seit Mitte 2016. Einige Investoren dürften vor der langen Pause Leerverkaufspositionen geschlossen haben, heißt es. In Tokio trotzt der Aktienmarkt sogar erneut gestiegenen Yen-Wechselkursen. Die Yen-Stärke hatte den japanischen Leitindex an den Vortagen auf neue Viermonatstiefs gedrückt. Der Dollar fällt entgegen den eher für steigende US-Zinsen und damit einen steigenden Greenback sprechenden US-Inflationsdaten auf ein frisches 15-Monatstief. Einige Marktteilnehmer bemühen zur Erklärung die schwachen Einzelhandelsdaten in den USA. Andere Börsianer sehen die Ursachen für die aktuelle Yen-Stärke eher wegen eines veränderten Blicks auf die japanische Geldpolitik begründet. Marktteilnehmer sehen die Möglichkeit, dass falkenhafter gestimmte Kandidaten in die Bank of Japan aufgenommen werden könnten. Daher seien Leerverkaufspositionen auf den Yen geschlossen worden, sagt ein Devisenstratege. "Marktteilnehmer sind nicht mehr so davon überzeugt, dass die japanische Notenbank ihre Stimuli weiterhin unangetastet belässt", so eine Stimme. In Australien zeigt sich der Aktienmarkt fest - gestützt vom deutlich gestiegenen Ölpreisen.

US-NACHBÖRSE

Cisco hat den Umsatz im zweiten Geschäftsquartal gesteigert und damit nach einer mehr als zwei Jahre andauernden Durststrecke wieder in den Wachstumsmodus geschaltet. Der Gewinn übertraf die Erwartungen. Außerdem kündigte Cisco eine um 14 Prozent höhere Quartalsdividende und eine Aufstockung des laufenden Aktienrückkaufprogramms. Der Kurs gewann 6,8 Prozent. Applied Materials hat in ihrem ersten Geschäftsquartal nur noch gut 1 Million US-Dollar verdient nach 700 Millionen im Vorjahr. Auch wenn dies vor allem auf Sondereffekte der US-Steuerreform zurückzuführen war, ermäßigte sich der Kurs um 0,9 Prozent. SunPower brachen dagegen um 8,4 Prozent ein. Die Gesellschaft legte Viertquartalszahlen über Markterwartung vor, enttäuschte jedoch mit dem Ausblick auf ganzer Linie. Marriott International legten zunächst zu, verloren dann aber letztlich 3,7 Prozent. Die Hotelkette hatte besser als erwartet ausgefallene Geschäftszahlen für die vierte Periode präsentiert. Allerdings sank das Nettoergebnis um 18 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.893,49 1,03 253,04 0,70 S&P-500 2.698,63 1,34 35,69 0,94 Nasdaq-Comp. 7.143,62 1,86 130,11 3,48 Nasdaq-100 6.675,03 1,85 121,17 4,36 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 929 Mio 801 Mio Gewinner 2.079 1.698 Verlierer 934 1.280 Unverändert 75 104

Fester - Die überraschend starken Verbraucherpreise haben die US-Börsen nur kurz belastet. Die Angst vor steigenden Zinsen ließ rasch nach, bald rückte wieder die starke Konjunktur in den Vordergrund. Letztlich sei der Preisauftrieb nur Ausdruck der boomenden Wirtschaft, hieß es. Die gute Stimmung vermochten auch die wider Erwarten gesunkenen Einzelhandelsumsätze nicht zu trüben. Banken- und Finanzwerte als Nutznießer steigender Zinsen führten den Markt mit Kursgewinnen von durchschnittlich 2,5 und 2,3 Prozent an. Unter den Einzelwerten brachen Groupon nach einem enttäuschenden Ausblick um 9,4 Prozent ein. Baidu (plus 4,6 Prozent) profitierten davon, dass das Unternehmen mit Umsatz und Gewinn die Erwartungen übertroffen hatte. Fossil sprangen nach gut aufgenommenen Zahlen um über 89 Prozent nach oben. Chipotle Mexican Grill stiegen um 15,4 Prozent. Der bisherige Taco-Bell-Chef Brian Niccol soll neuer Chipotle-CEO werden, was gut ankam, denn er gilt als branchenerfahrener Sanierer. Cisco verbesserten sich um 2,1 Prozent. Das Unternehmen legte nach der Schlussglocke Zahlen vor.

TREASURYS

2 Jahre 2,17 5,8 2,11 96,6 5 Jahre 2,64 10,0 2,54 71,6 7 Jahre 2,84 9,9 2,74 59,1 10 Jahre 2,91 8,0 2,83 46,4 30 Jahre 3,17 6,3 3,11 10,8

Anleger trennten sich nach den Verbraucherpreisdaten von Anleihen, weil eine höhere Inflation deren Renditen auffressen könnte. Auch die gute Entwicklung am Aktienmarkt dürfte das Interesse an Staatsanleihen gedämpft haben.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 10:12 Uhr % YTD EUR/USD 1,2470 +0,1% 1,2455 1,2362 +3,8% EUR/JPY 132,71 -0,4% 133,23 132,87 -1,9% EUR/GBP 0,8897 +0,0% 0,8893 0,8904 +0,1% GBP/USD 1,4015 +0,1% 1,4005 1,3882 +3,7% USD/JPY 106,43 -0,5% 106,97 107,49 -5,5% USD/KRW 1072,32 +0,2% 1070,45 1077,92 +0,5% USD/CNY 6,3482 0% 6,3482 6,3381 -2,4% USD/CNH 6,2897 -0,3% 6,3072 6,3315 -3,5% USD/HKD 7,8229 +0,0% 7,8225 7,8223 +0,1% AUD/USD 0,7948 +0,3% 0,7922 0,7867 +1,7% NZD/USD 0,7384 +0,2% 0,7368 0,7305 +4,0% Bitcoin BTC/USD 9.746,45 3,29 9.436,25 8.869,95 -34,44

Der Dollar reagierte zunächst mit einem Satz nach oben auf die Veröffentlichung der US-Inflationsdaten. Im Gegenzug rutschte die Gemeinschaftswährung auf ein Tagestief bei 1,2276 Dollar. Die Erholung des Dollar war allerdings kurzlebig. Der Euro zog rasch wieder an und stieg über 1,24 Dollar. Im späten US-Handel notierte er bei rund 1,2460 Dollar. Vor Veröffentlichung der Daten kostete er 1,2345 Dollar. Devisenstratege Viraj Patel von ING vermutete, dass es die Kombination aus stärkerer Inflation und schwächeren Einzelhandelsumsätzen war, die den Dollar wieder zurückwarfen. Die Datenlage könnte ein Hinweis sein, dass sich der US-Konjunkturaufschwung schon in einem späten Stadium befinde.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,45 60,6 +1,4% 0,85 +1,7% Brent/ICE 65,06 64,36 +1,1% 0,70 -1,7%

Die Ölpreise erholten sich, nachdem die wöchentlichen US-Lagerbestandsdaten mit einem Plus von 1,84 Millionen Barrel eine geringere Zunahme als erwartet gezeigt hatten. Unterstützung erhielt der Ölmarkt auch vom saudi-arabischen Ölminister: Die Opec werde bis Ende des Jahres an den vereinbarten Förderkürzungen festhalten, sagte Khalid al-Falih. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 2,4 Prozent auf 60,60 Dollar. Für Brent ging es um 2,6 Prozent auf 64,36 Dollar nach oben.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.352,39 1.350,55 +0,1% +1,84 +3,8% Silber (Spot) 16,89 16,87 +0,2% +0,03 -0,3% Platin (Spot) 1.001,60 996,75 +0,5% +4,85 +7,8% Kupfer-Future 3,23 3,24 -0,1% -0,00 -2,0%

Der Goldpreis rutschte zwischenzeitlich ins Minus und markierte bei 1.318 Dollar ein Tagestief. Bald drehte das Edelmetall jedoch ins Plus. Gold ist ein beliebter Inflationsschutz und profitierte damit von der stärkeren Teuerung. Der schwächere Dollar gab zusätzlichen Rückenwind. Im späten Handel zeigte sich die Feinunze 1,9 Prozent höher bei 1.354 Dollar. Vor der Bekanntgabe der Inflationsdaten hatte Gold bei 1.331 Dollar notiert.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

INNERE SICHERHEIT USA

Wieder ein schlimmes Blutbad an einer Schule in den USA: Ein 19 Jahre alter ehemaliger Mitschüler hat an einer Oberschule im US-Bundesstaat Florida das Feuer eröffnet und 17 Menschen getötet. Die Zahl der Verletzten war zunächst unklar.

HANDELSPOLITIK USA

Die von US-Präsident Donald Trump angekündigte Importsteuer auf ausländische Waren wäre nach Meinung des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) ein Verstoß gegen die WTO-Regeln. "Ein Alleingang würde allen WTO-Regeln widersprechen", sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer dem Tagesspiegel.

KONJUNKTUR JAPAN

Maschinenbauaufträge Kern Dez -11,9% (PROG: -2,9%) gg Vm

Maschinenbauaufträge Kern Dez -5,0% gg Vj

APPLIED MATERIALS

Der Chipanlagenhersteller hat in seinem ersten Geschäftsquartal zwar nur noch gut 1 Million US-Dollar verdient, nach über 700 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum. Das war jedoch vor allem auf Sondereffekte zurückzuführen, wie die US-Steuerreform. Ohne diese Belastungen kletterte der Gewinn je Aktie von 67 Cent auf 1,06 Dollar. Damit war der Gewinn nicht nur höher, als von Applied Materials angekündigt. Auch Analysten hatten dem Unternehmen mit 98 Cent weniger zugetraut.

BERKSHIRE HATHAWAY

Die Investmentgesellschaft von Warren Buffett hat ihre Beteiligungen am Technologiekonzern Apple aufgestockt und in den Pharmakonzern Teva investiert. Berkshire Hathaway verringerte allerdings den Anteil am IT-Konzern International Business Machine (IBM).

WELLS FARGO

Die Popular Inc kauft das Autofinanzierungsgeschäft der US-Bank Wells Fargo & Co in Puerto Rico. Der Preis belaufe sich auf 1,7 Milliarden US-Dollar.

