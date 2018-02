PARIS (dpa-AFX) - Die Airgas-Übernahme hat dem französischen Industriegasehersteller Air Liquide im vergangenen Jahr einen satten Zuwachs bei Umsatz und Gewinn beschert. Den Aktionären winkt nun eine auf 2,65 Euro je Aktie (Vorjahr: 2,36) angehobene Dividende. Konzernchef Benoit Potier stellte am Donnerstag zur Bilanzvorlage in Paris für das laufende Jahr weiteres Gewinnwachstum in Aussicht.

2017 profitierte der Linde-Konkurrent vor allem von der Nachfrage aus Schwellenländern, insbesondere aus China. Aber auch Amerika und der Nahe Osten trugen zum Umsatzplus bei. Die Erlöse des fusionierten Unternehmens kletterten um 12 Prozent und übertrafen damit erstmals die Marke von 20 Milliarden Euro. Auf vergleichbarer Basis betrug das Umsatzwachstum knapp 3 Prozent. Hierbei werden Währungs- und Energiepreisschwankungen herausgerechnet sowie der theoretische Airgas-Beitrag für das komplette Vorjahr hinzugerechnet.

Dabei gewann die Erholung der Industriedienstleistungen, die nahezu die Hälfte zum Konzernumsatz beiträgt, vor allem im Schlussquartal an Fahrt. Dagegen belastete im Anlagenbau auf Jahressicht ein Erlösrückgang um fast ein Drittel die Entwicklung. Unter dem Strich konnte Air Liquide seinen Gewinn um knapp ein Fünftel auf 2,2 Milliarden Euro steigern - das war mehr, als Analysten erwartet hatten. 2018 wird mit einem weiteren Anstieg beim Nettogewinn gerechnet, auf Basis konstanter Wechselkurs und Sonderposten ausgeklammert. Einen positiven Beitrag erwarten sich die Franzosen auch von der US-Steuerreform. Sie dürfte die Steuerlast des Unternehmens um 50 bis 70 Millionen Dollar in 2018 drücken./tav/nas/jha/

ISIN FR0000120073

AXC0072 2018-02-15/08:38