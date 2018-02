Primärmarktseitig kamen die Nachrichten bzw. Emissionen auf EUR denominierter Basis nahezu ausschließlich aus dem Financial Bereich. Deutsche Bank preiste einen Hypotheken Pfandbrief mit einem Volumen von EUR 500 Mio. bei MS-12 BP bei einer Laufzeit von sieben Jahren. Die Orderbücher lagen bei über EUR 1 Mrd., was im Covered Bond Bereich doch ein solides Orderbuch darstellt. Dies dürfte unter anderem auf die sehr schwache Emissionstätigkeit in der letzten Woche zurückzuführen sein. Die ANZ Banking Group preiste eine Nachhaltige Anleihe mit fünf Jahren Laufzeit und einem Volumen von EUR 750 Mio. bei MS+15 BP. Die australische Macquarie Bank plant eine EUR denominierte Benchmark Emission im mittleren Laufzeitsegment. Hierzu werden ab...

Den vollständigen Artikel lesen ...