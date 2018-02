DAX - Harte Widerstände im Blick (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts / Abwärts Rückblick: Im gestrigen Handel tendierte der DAX zunächst im Bereich der 12.232 Punkte-Marke seitwärts, ehe es am Nachmittag im Zuge der Veröffentlichung der jüngsten Inflationsdaten aus den USA zu einem heftigen Einbruch bis an die 12.050 Punkte-Marke kam. Dort starteten die Bullen allerdings einen Konter, der sich bis in den nachbörslichen Handel zog und den Index wieder über die 12.232 Punkte-Marke und zuletzt auch über 12.400 Punkte führte. Um dieser Erholung einen weiteren Tag mit steigenden Kursen folgen lassen zu können, muss das derzeitige Niveau verteidigt werden. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.10 Uhr):...

