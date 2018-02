Zürich - Die Corporate Services Ltd. (CSL) bietet Vermögensverwaltern und Anlageberatern seit dem 3. Januar 2018 eine einfache Lösung an, um die gesetzlichen Meldepflichten gemäss EU-Recht zu erfüllen. Das CSL-Transaction Desk übersetzt die regulatorische Komplexität des Transaction Reporting nach Artikel 26 der MiFIR-Verordnung in eine benutzerfreundliche Web-Oberfläche. Basis der Lösung ist die Software-Plattform von Appway.

Seit dem 3.1.2018 müssen Vermögensverwalter und Anlageberater aus dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) - zu dem ausser den EU-Ländern auch Liechtenstein, Norwegen und Island gehören - alle Geschäfte mit Finanzinstrumenten spätestens am Folgetag detailliert an die zuständige Finanzmarktaufsicht melden. Für Vermögensverwalter und Anlageberater, die EWR-Kunden betreuen und mit Schweizer Banken zusammenarbeiten, ergibt sich dabei ein Problem: Kann die MiFIR Meldung an die meisten Banken im EU-Raum delegiert werden, ist dies bei den Schweizer Banken nicht möglich. Viele Banken stellen zwar einen Teil der Meldedaten zur Verfügung, haben jedoch keinen geordneten oder automatisierten Prozess, um die EU-Meldepflicht zu erfüllen und die Daten fachgerecht zu vervollständigen.

Die liechtensteinische CSL erkannte die Marktlücke im vergangenen Herbst und entschloss sich zur Entwicklung einer entsprechenden Cloud-basierten Lösung. Das CSL-Transaction Desk unterstützt die einfache manuelle Erfassung der Transaktionsdaten. Danach werden die von den Banken bereitgestellten Daten importiert, validiert und aufbereitet. Anhand der Transaktionsart ...

