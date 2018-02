Bengaluru, Indien (ots/PRNewswire) -



QuEST Global Services (QuEST), ein globaler Anbieter von erstklassigen Engineering-Lösungen, hat die Übernahme von Mobiliya Technologies mit Sitz im indischen Pune bekanntgegeben. Mit der Übernahme stärkt QuEST Global seine Leistungskompetenz in Industrie- und Hochtechnologie (https://www.quest-global.com/industries/industri al-and-hi-tech/)-Verticals und erweitert sein Leistungsangebot um künstliche Intelligenz und erweiterte Realität. Dies ist die dritte Übernahme von QuEST Global in diesem Geschäftsjahr nach der Akquisition der deutschen DETECH Fahrzeugentwicklung GmbH und der rumänischen IT Six Global.



Mobiliya wurde 2011 von Krish Kupathil gegründet. Der Dienstleister ist auf innovative und aufstrebende Technologien wie Deep Learning, Augmented/Mixed Reality, Internet der Dinge, Robotik und Sicherheit spezialisiert. Mobiliya betreibt Standorte in Indien, Südkorea, China und Nordamerika und betreut Kunden in den Bereichen Automobilbau, Gesundheit, Telekommunikation, Energie, Hochtechnologie, Versicherungen und Logistik.



Krish Kupathil, CEO von Mobiliya, sagte: "Wir sind hocherfreut über die Übernahme von Mobiliya durch QuEST Global. Mit seinem Leistungsspektrum im Bereich der Hochtechnologie und seiner globale Reichweite hat Mobiliya die Digitalisierung für unsere Kunden vorangebracht. Die Expertise und Erfahrung von Mobiliya bei Technologien der nächsten Generation ist die perfekte Ergänzung zu QuESTs erprobten Leistungskompetenzen und skalierbaren Prozessen. Dadurch entsteht ein einzigartiges Leistungsangebot."



Ajit Prabhu (https://www.quest-global.com/corporate/leadership-gov ernance/board-of-directors/ajit-prabhu/), Chairman & CEO von QuEST Global, sagte: "Unsere Kunden vertrauen uns als Anbieter von Engineering-Dienstleistungen. Um dieses Vertrauen zu verdienen, sind wir ständige auf der Suche nach talentierten Technikexperten. Mit der Übernahme von Mobiliya können wir unser Leistungsspektrum im Bereich der Hochtechnologie erweitern. Mobiliyas traditionsreiche Zusammenarbeit mit wichtigen Kunden der Hochtechnologiebranche wird das Leistungsangebot der Delivery-Teams von QuEST Global weiter stärken und deutlich erweitern. Wir sehen uns in der Pflicht, unsere Kunden mit innovativen Geschäftslösungen zu versorgen und unsere Führerschaft als bevorzugter Engineering-Partner fortzuführen."



Informationen zu QuEST Global



QuEST Global (http://www.quest-global.com/) ist ein spezialisierter, globaler Anbieter von Engineering-Dienstleistungen ( https://www.quest-global.com/corporate/corporate-overview/the-quest-p assion/) mit einer starken Erfolgsbilanz aus 20 Jahren im Dienst der Anforderungen in den Bereichen Produktentwicklung und Produkt-Engineering von Hochtechnologieunternehmen in Branchen wie Flugzeugmotoren, Luftfahrt und Verteidigung, Hochtechnologie und Industrie, Medizinprodukte, Öl und Gas, Strom und Transport. Das Unternehmen bietet innovative mechanische, elektrische, elektronische und eingebettete Lösungen sowie wegweisende Lösungen in den Bereichen Engineering-Software, Engineering-Analysen, Fertigungstechnik und Lieferketten für den gesamten Engineering-Lebenszyklus.



