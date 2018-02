In Frankreich ist die Konjunktur Konjunktur im Aufschwung. Die Arbeitslosigkeit sinkt dadurch auf den niedrigsten Stand seit 2009.

Der Konjunkturaufschwung drückt die Arbeitslosigkeit in Frankreich auf den tiefsten Stand seit fast neun Jahren. Die Zahl der Arbeitslosen sank im vierten Quartal 2017 um 205.000 auf 2,5 Millionen. Die Arbeitslosenquote fiel dadurch um 0,7 Punkte auf 8,6 Prozent, den niedrigsten Wert seit Anfang 2009. Einen so kräftigen Rückgang in einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...