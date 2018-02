NEW INSTRUMENT AVAILABLE - 15.02.2018;Das Instrument INS NL0012757355 INSTONE REAL EST.GRP EO 1 EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 15.02.2018: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG LUX0, SettlCurr EUR, CCP Y



The instrument INS NL0012757355 INSTONE REAL EST.GRP EO 1 EQUITY has its first trading date on 15.02.2018: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG LUX0, SettlCurr EUR, CCP Y