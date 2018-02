Die US-Bank JPMorgan hat Barclays auf "Overweight" mit einem Kursziel von 240 Pence belassen. Nach einer britischen Zustimmung zu einer Brexit-Übergangsvereinbarung dürfte die Bank of England die Zinsen im Mai und noch einmal im November anheben, was den großen heimischen Banken zugute kommen sollte, schrieb Analyst Raul Sinha in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Allerdings bestünden die wirtschaftlichen Unsicherheiten weiter, und die Sorgen über die Qualität der Vermögenswerte der Banken dürften zunehmen. Sein bevorzugter Wert sei Standard Chartered vor Lloyds und Barclays. Barclays vereinfache mit der Veräußerung des Afrika-Geschäfts und von Randgeschäften seine Unternehmensstruktur und verbessere die Kapitalausstattung, was den Gewinnen zugute komme./gl/jha/ Datum der Analyse: 15.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0015 2018-02-15/09:08

ISIN: GB0031348658