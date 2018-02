Anleger haben gestern pünktlich zum Valentinstag ein Wechselbad der Gefühle erlebt. Nach einem guten Start stürzte der deutsche Leitindex am Nachmittag ab. Schuld waren die US-Inflationsdaten. Danach drehte der DAX wieder in die Gewinnzone und schloss bei 121.339 Punkten. Das ist ein Plus von 143 Punkten bzw. 1,2 Prozent. Marktidee: EUR/USDDer Euro zeigt sich gegenüber dem US-Dollar seit Monaten von seiner starken Seite. Anfang Februar gab es einen kleinen Rücksetzer. In den vergangenen Tagen zog der Euro wieder an. Damit wird es jetzt auch charttechnisch spannend. Der Euro nähert sich einer wichtigen Marke.