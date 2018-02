ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf www.deraktionaer.tv abrufbar. Die Schwäche des US-Dollars verblüfft selbst ausgewiesene Experten. Sprechen doch die fundamentalen Faktoren viel eher für eine stärkere US-Währung. Warum sich der Greenback in den kommenden Monaten erholen und der Euro nachgeben wird, beantwortet die aktuelle Sendung.