Arbeitslosenquote in Frankreich geht scharf zurück

Die französische Arbeitslosenquote ist am Ende des vergangenen Jahres zum ersten Mal seit fast neun Jahren wieder unter 9 Prozent gefallen. Wie die Statistikbehörde Insee berichtete, ging die Quote im vierten Quartal 2017 auf 8,9 Prozent von 9,6 Prozent im Vorquartal zurück. Die Quote sank für alle Altersgruppen und sowohl für Frauen als auch für Männer. Die Quote der Langzeitarbeitslosigkeit - ein Maß für Menschen, die seit mehr als einem Jahr auf Arbeitssuche sind - fiel auf 3,6 von 4,2 Prozent.

Europäischer Automarkt zum Jahresstart mit deutlichem Absatzplus

Der europäische Automarkt hat im Januar dank starker Verkäufe in Deutschland und Spanien an die gute Entwicklung des vergangenen Jahres angeknüpft. In den Ländern der Europäischen Union und der Freihandelszone Efta stieg die Zahl der Neuzulassungen um 6,8 Prozent auf knapp 1,29 Millionen, wie die Herstellervereinigung Acea mitteilte. Das deutliche Plus sei allerdings auch auf einen Kalendereffekt zurückzuführen.

Merkel fordert mehr Anstand in der Politik

Vor dem Hintergrund der Querelen in den eigenen Reihen und in der SPD hat CDU-Chefin Angela Merkel die Politik zu mehr Demut aufgefordert. Aufgabe der Politiker müsse es sein, "zu dienen, und nicht rumzumosern", sagte die Kanzlerin beim politischen Aschermittwoch in Demmin. "Es ist nicht die Zeit für mit dem Kopf durch die Wand, sondern es ist die Zeit für Vernunft und Verstand", versuchte sich Merkel in einem Reim, der in ihrer politischen Heimat in Mecklenburg-Vorpommern allerdings niemanden vom Hocker riss.

Nahles: Merkels Götterdämmerung hat längst begonnen

Die designierte SPD-Vorsitzende Andrea Nahles sieht die Macht von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) schwinden. Die SPD brauche keine Angst vor Merkel und der Union bei einer Neuauflage der großen Koalition zu haben. "Die Göttinnendämmerung hat längst begonnen. Frau Merkel ist doch eine, die angezählt wird von der eigenen Partei", sagte Nahles in Schwerte beim politischen Aschermittwoch der SPD in Nordrhein-Westfalen.

Metall Nordrhein-Westfalen übernimmt Pilotabschluss

Nach dem Metall-Pilotabschluss in Baden-Württemberg haben sich in Nordrhein-Westfalen die Arbeitnehmer und Arbeitgeber auf die Übernahme des Vertrages verständigt. Demnach erhalten die rund 700.000 Beschäftigten in der nordrhein-westfälischen Metall- und Elektroindustrie ab April 4,3 Prozent mehr Geld und für Januar bis März eine Einmalzahlung von 100 Euro, wie die IG Metall mitteilte.

DIHK sieht in US-Importsteuer Verstoß gegen WTO-Regeln

Die von US-Präsident Donald Trump angekündigte Importsteuer auf ausländische Waren wäre nach Meinung des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) ein Verstoß gegen die WTO-Regeln. "Ein Alleingang würde allen WTO-Regeln widersprechen", sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer dem Tagesspiegel.

Regierung in Ankara weckt Hoffnung auf baldige Freilassung von Yücel

Ein Jahr nach der Inhaftierung des Welt-Korrespondenten Deniz Yücel hat die türkische Regierung Hoffnungen auf seine baldige Freilassung geweckt. Ministerpräsident Binali Yildirim sagte in der ARD, er sei der Ansicht, "dass es in kurzer Zeit eine Entwicklung geben wird". Auf Yücels Freilassung drangen am Mittwoch Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD), der Deutsche Journalistenverband (DJV) und die Teilnehmer eines Autokorsos in Berlin.

Gespräche über nordirische Einheitsregierung erneut gescheitert

Die seit einem Jahr andauernden Versuche einer Regierungsbildung in Nordirland sind erneut gescheitert. Bei den Gesprächen der katholisch-republikanischen Sinn-Fein-Partei und der protestantischen Democratic Unionist Party (DUP) gebe es "derzeit keine Perspektiven", erklärte die DUP-Vorsitzende Arlene Foster. Nun müsse die Zentralregierung in London die Kontrolle über den Haushalt übernehmen und Entscheidungen treffen.

Langjähriger niederländischer Regierungschef Ruud Lubbers gestorben

Der langjährige Regierungschef der Niederlande und ehemalige Leiter des UN-Flüchtlingshilfswerks, Ruud Lubbers, ist tot. Er starb im Alter von 78 Jahren im Beisein seiner Frau und Kinder in seiner Heimatstadt Rotterdam, wie die niederländische Regierung mitteilte. Einem Medienbericht zufolge war Lubbers bereits länger erkrankt.

Sana: Luftabwehr drängt israelische Aufklärungsflugzeuge aus syrischem Luftraum

Vier Tage nach den israelischen Luftangriffen in Syrien hat die syrische Armee nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Sana israelische Aufklärungsflugzeuge aus dem syrischen Luftraum gedrängt. Syriens Luftabwehr habe die israelischen Aufklärungsflugzeuge über der Region Kuneitra zum Verlassen des syrischen Luftraums gezwungen, berichtete Sana.

17 Tote bei Blutbad an Schule in Florida

Wieder ein schlimmes Blutbad an einer Schule in den USA: Ein 19 Jahre alter ehemaliger Mitschüler hat an einer Oberschule im US-Bundesstaat Florida das Feuer eröffnet und 17 Menschen getötet. Die Zahl der Verletzten war zunächst unklar. Mindestens 14 Menschen seien in Krankenhäuser gebracht worden, von denen zwei ihren Verletzungen erlegen seien, teilte der Sheriff des Bezirks Broward, Scott Israel, mit.

Schwere Gefechte an der Grenze zwischen Ruanda und Kongo

Militäreinheiten der Demokratischen Republik Kongo und Ruandas haben sich im Grenzgebiet der beiden Länder heftige Gefechte geliefert. Die zwischenzeitlich beendeten Kämpfe seien am Dienstag auf "kongolesischem Boden" am Fuß des Bergs Nikeno in der Provinz Nord-Kivu ausgebrochen, sagte der kongolesische Armeesprecher Guillaume Djike der Nachrichtenagentur AFP. Zuvor hätten ruandische Soldaten die Grenze zum Kongo überschritten.

Südafrikas Staatschef verkündet seinen sofortigen Rücktritt

Südafrikas umstrittener Staatschef Jacob Zuma ist mit seinem sofortigen Rücktritt einer Amtsenthebung zuvorgekommen. Er lege das Amt "mit sofortiger Wirkung" nieder, sagte der mit Korruptionsvorwürfen konfrontierte Politiker in einer Fernsehansprache. Seine eigene Partei, der ANC, hatte für Donnerstag ein Misstrauensvotum im Parlament erwirkt. Stattdessen soll das Parlament nun bis Freitag den neuen ANC-Chef Cyril Ramaphosa zum Interimspräsidenten wählen.

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Dez -11,9% (PROG: -2,9%) gg Vm

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Dez -5,0% gg Vj

Indonesien Exporte Jan 14,46 Mrd USD

Indonesien Importe Jan 15,13 Mrd USD

Indonesien Handelsbilanz Jan Defizit 677 Mio USD (PROG Überschuss 56 Mio USD)

