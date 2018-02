Eine Werbung der DZ BANK AGLethargisch, so könnte man die Kursentwicklung im vergangenen Jahr treffend beschreiben. Sie mögen sich jetzt vielleicht wundern, warum ich die veritablen Kurszuwächse bei DAX & Co. so herunterschreibe. Die Rede ist hier jedoch nicht von den jeweiligen Aktienindizes, sondern von deren Schwankungsfreude, im Fachjargon auch "Volatilität" genannt....

Den vollständigen Artikel lesen ...