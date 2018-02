Paris - Im Anschluss an eine steile Rally brach Palladium Ende Januar aus einem Konsolidierungsdreieck nach unten aus und unterschritt dabei die Unterstützung bei 1.090 USD, wie aus der Veröffentlichung "daily Edelmetall" der BNP Paribas hervorgeht. Es sei eine zweigeteilte Korrektur gefolgt, die zunächst bis 1.015 USD und in einer weiteren Verkaufswelle bis an die mittelfristige Aufwärtstrendlinie auf Höhe der Haltemarke bei 963 USD geführt habe.

Den vollständigen Artikel lesen ...