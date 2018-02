FRANKFURT (dpa-AFX) - Das in den vergangenen beiden Wochen am Aktienmarkt so umtriebige "Zinsgespenst" hat seinen Schrecken zumindest vorerst verloren. Der Dax knüpfte am Donnerstag an seine Erholung an und stieg im frühen Handel um 0,66 Prozent auf 12 421,15 Punkte.

Der Index der mittelgroßen Konzerne MDax gewann 1,57 Prozent auf 25 823,82 Punkte und der Technologiewerte-Index TecDax stieg um 1,01 Prozent auf 2546,68 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um mehr als ein halbes Prozent aufwärts.

Zuletzt hatte die Angst vor einem schneller als gedachten Zinsanstieg vor allem in den USA die Börsen weltweit beben lassen. Am Mittwoch aber verdrängten Investoren rasch US-Daten, die eine höher als gedachte Inflation signalisierten und damit ein zügiges Handeln der US-Notenbank Fed auslösen könnten. "Die Reaktion auf die überraschenden Inflationsdaten ist ein gutes Zeichen, welches den einen oder anderen zum Aufbau von Aktienpositionen ermutigen und dem Dax eine freundliche Eröffnung bescheren dürfte", erklärte Analyst Frank Klumpp von der Landesbank Baden-Württemberg.

Ob der Dax nur einen Zwischenspurt vor einem abermaligen Rutsch hinlegt oder sich nachhaltig erholt, ist indes offen. "Ein Ende der Korrekturphase kann erst dann diagnostiziert werden, wenn der Markt auch wieder über dem Mittelpreis der vergangenen 200 Handelstage gekauft wird", sagte Chartexperte Franz-Georg Wenner von Index-Radar. Diese Linie verläuft aktuell leicht unterhalb von 12 750 Punkten./mis/das

