Der Dax arbeitet sich weiter nach oben: Der deutsche Leitindex startete am Donnerstag mit 12.432 Zählern 0,8 Prozent fester in den Handel. Am Mittwoch war er trotz der unerwartet starken Inflationsdaten aus den USA bereits um 1,2 Prozent gestiegen. "Man hofft, dass es sich beim jüngsten Anstieg der Teuerungsrate um einen temporären Anstieg...

