ReiseBank-Kunden, die das Smartphone-Konto bankomo nutzen, können ab sofort ohne Mindesteinkauf Bargeld im Einzelhandel abheben und einzahlen. Möglich macht dies eine Kooperation mit Barzahlen aus Berlin, die hierfür ein bundesweites Partnernetzwerk von rund 9.000 Filialen zur Verfügung stellen, zu dem REWE, Penny, real,- und - ab April 2018 - auch Rossmann gehören.



Um Geld ein- oder auszuzahlen, erstellen sich Kunden in ihrer bankomo-App selbstständig Barcodes, die an der Supermarktkasse gescannt werden und eine Ein- oder Auszahlung ermöglichen. "Damit entsprechen wir dem Wunsch unserer Kunden, flächendeckend und unkompliziert Bargeld auf ihr Konto ein- oder auszuzahlen", sagt Jörg Hübner, Vorstand der ReiseBank. "Unsere internationale Zielgruppe ist so deutlich flexibler, wenn es um die Handhabung ihrer finanziellen Mittel geht", so Hübner weiter. Der überwiegende Teil der bankomo-Nutzer stammt aus dem Ausland, fängt gerade erst an, in Deutschland zu arbeiten, oder studiert hier. Die App gibt es entsprechend auch in Englisch sowie demnächst auch in Spanisch, Französisch und Türkisch.



Matthias Mohn, Head of Banking von Barzahlen, sieht den Vorteil vor allem in der flächendeckenden Verfügbarkeit der Akzeptanzstellen: "Die hohe Anzahl an Partnerfilialen entspricht dem Lebensstil online-affiner, mobiler Menschen, die aufgrund ihrer aktuellen Situation regelmäßig Bargeld benötigen. Sie können nun ihre grundlegenden Bankgeschäfte perfekt in ihren Alltag integrieren".



Die Nutzung des Ein- und Auszahlservices von Barzahlen ist mit bankomo denkbar einfach und preiswert. Einzahlungen werden mit 1,5 Prozent (mindestens jedoch 2,50 EUR), Auszahlungen mit 0,5 Prozent (mindestens jedoch 1,50 EUR) vom Ein- bzw. Auszahlungsbetrag berechnet.



Über bankomo



bankomo ist eine smartphone- und onlinebasierte Kontolösung vor allem für Menschen mit Migrationshintergrund und einer hohen Mobilität. Das Konto ist unkompliziert und ohne Zugangsschwellen: Es verfügt über eine deutsche und englischsprachige Nutzerführung (demnächst auf Spanisch, Französisch und Türkisch) und verlangt keine Bonitätsabfrage (Schufa) oder einen Mindestgeldeingang. Im Gegenzug ist es rein guthabenbasiert und schützt den Kunden so vor einer etwaigen Schuldenfalle. Das Konto kann innerhalb weniger Minuten durch Video-Authentifizierung eröffnet werden und wird anschließend per intuitiver App (iOS und Android) oder am Rechner geführt. Es ist mit einer guthabenbasierten Mastercard ausgestattet, erlaubt den sekundenschnellen Geldtransfer zu anderen bankomo-Kunden (Peer-to-Peer/P2P) und ermöglicht natürlich klassische Bankgeschäfte (SEPA-Überweisungen und -Lastschriften, Daueraufträge). Im Rahmen einer Fair-Use-Policy sind die meisten Basisfunktionalitäten über ein Monatsentgelt in Höhe von derzeit 4,90 Euro abgedeckt; außerdem ist im Grundpreis bereits eine Prepaid-Mastercard enthalten. bankomo ist eine Marke der ReiseBank AG und ein Service der Wirecard Bank AG.



Über Barzahlen



Barzahlen ist Deutschlands größte private Zahlungsinfrastruktur. Rund 10.000 Filialen (ab spätestens April 2018 mit Rossmann: 12.000 Filialen) der stationären Partner REWE, REWE DORTMUND, PENNY, dm-drogerie markt, real,-, Budni, mobilcom-debitel, Ludwig, Eckert und Barbarino stehen Kunden zur Abwicklung ihrer grundlegenden Banking-Bedürfnisse zur Verfügung. In den Barzahlen-Einzelhandelspartnerfilialen können Rechnungen aus verschiedensten Lebensbereichen bezahlt und (bei einigen Partnern) Geld vom Girokonto abgehoben oder eingezahlt werden. Zur Zahlungsabwicklung erhalten Kunden einen Barcode, der an der Partnerkasse gescannt wird. Nach Zahlung des offenen Betrags wird der Auftraggeber automatisch über den Geldeingang informiert. Die hinter Barzahlen stehende Cash Payment Solutions GmbH wurde 2011 gegründet, wird von Achim Bönsch und Sebastian Seifert geführt sowie von namhaften Investoren wie ALSTIN, BTH und REWE Digital unterstützt. Der Zahlungsdienst wird durch die GRENKE BANK AG erbracht.



