- Geringstes Darlehen bei 18- bis 29-jährigen Kreditnehmern - Frauen schließen um 21 Prozent geringere Kreditsummen ab als Männer



Die Darlehenshöhe ist Sache des Alters. Bei 40- bis 49-Jährigen ist die durchschnittlich abgeschlossene Summe am größten: 13.289 Euro.*



Die jüngsten Verbraucher schließen die niedrigsten Darlehen ab. Banken gewähren 18- bis 29-Jährigen im Schnitt 9.636 Euro - 27 Prozent weniger als 40- bis 49-Jährigen. Ähnlich gering sind mit 9.725 Euro die Kredite der CHECK24-Kunden ab 70 Jahren.



Ein möglicher Grund für die Differenzen zwischen den Kreditsummen ist die Verteilung der durchschnittlichen Einkommen. Arbeitnehmer zwischen 40 und 49 Jahren verdienen im Schnitt zwischen 18,60 Euro und 19,18 Euro brutto pro Stunde, während die unter 30-jährigen nur 13,02 Euro pro Stunde bekommen.**



"Das Einkommen ist neben vielen weiteren Faktoren natürlich ein maßgeblicher Indikator, mit dem Banken die Bonität ihrer Kunden bewerten", sagt Christian Nau, Geschäftsführer Kredite bei CHECK24. "Doch auch jüngere Kunden oder Senioren mit geringerem Einkommen erhalten durch den Vergleich der Angebote verschiedener Banken gute Konditionen."



Eine Diskrepanz, die sich durch alle Altersschichten zieht: Männer schließen höhere Kredite ab als Frauen. Männliche Kreditnehmer leihen im Schnitt 12.715 Euro von der Bank, Frauen nur 10.096 Euro - 21 Prozent weniger.



*Datengrundlage: alle 2017 über CHECK24 abgeschlossenen Kredite **Quelle: "Verdienste auf einen Blick" - Statistisches Bundesamt http://ots.de/SE85UI [abgerufen am 08.02.2018]



