DGAP-Media / 2018-02-15 / 09:10 *Die Alternative zu Bitcoin - Kryptominer setzt auf DASH!* *Kursziel mittelfristig 3,00 EUR* *Kursziel langfristig 5,00 EUR* Das Thema Blockchain und Kryptowährung ist zurzeit bei Unternehmen und Investoren in aller Munde. Für Bob Greifeld, ehemaliger CEO der NASDAQ sind "Kryptowährungen die größte finanzielle Chance des nächsten Jahrzehnts". Viele traditionsreiche Unternehmen, wie z. B. der ehemalige Fotogigant Kodak, wollen von der Blockchaintechnologie profitieren und richten ihr Geschäftsmodell komplett auf die neue Technologie aus. Daher ist es gerade für Investoren eine große Herausforderung den Überblick bei all den aus dem Boden schießenden Blockchain-Unternehmen zu behalten. *HashChain Technology Inc. - Blockchain Unternehmen mit enormen Potential!* Wir von Miningstock.Experts haben in den vergangenen Wochen natürlich auch die rasante Talfahrt des gesamten Kryptowährungs-Marktes beobachtet. Viele Investoren fragen sich nun, ob schon das Ende der so genannten "Bitcoin Blase" gekommen ist. Das genaue Gegenteil ist jedoch der Fall! Bei einem Preisanstieg beim Bitcoin von über 900 % in den letzten 2 Jahren musste es früher oder später zu einer Korrektur kommen. Viele Anleger entdecken gerade erst die neue Technologie um Blockchain, Bitcoin usw. und nutzen jetzt die Chance wieder günstig in diesen Sektor einsteigen zu können. Daher möchten wir Ihnen heute ein außergewöhnlich interessantes Unternehmen aus dem Kryptomining Bereich vorstellen, das mit seiner Story noch ganz am Anfang steht und enormes Potential besitzt eines der größten Blockchain Unternehmen weltweit zu werden. Die *HashChain Technology Inc. (WKN A2JAAY)* ist erst seit kurzem in Deutschland gelistet und ein wahrer Geheimtipp unter den Blockchain Mining Unternehmen. HashChain Technology (WKN A2JAAY) hat sich auf das Schürfen der Kryptowährung DASH spezialisiert, was ein absolutes Alleinstellungsmerkmal unter den Kryptomining Unternehmen darstellt und signifikante Vorteile für Investoren bietet. Des Weiteren hat das Unternehmen mit lediglich 130 Mio. ausgegebenen Aktien eine einzigartige klare Struktur die ein Garant für eine schnelle Kurssteigerung und nur äußerst selten vorzufinden ist. Zudem rechnet die HashChain Technology (WKN A2JAAY) mit einem *EBITDA von bis zu 40 Millionen CAD für 2018*. Sieht man den Gewinn in Relation zu den ausgegebenen Aktien so ergibt sich ein geradezu sensationelles *KGV von 1,43*! Das Management Team der HashChain Technology (WKN A2JAAY) ist eine weitere Besonderheit des Unternehmens. So hat zum Beispiel CEO Patrick Gray sein erstes Start Up Unternehmen für 220 Mio. USD an den Branchenriesen Xerox verkauft. Auch die weiteren Board Mitglieder sind allesamt absolute Experten auf ihrem Gebiet. Mit einer Markt-Kapitalisierung von gerade mal 57 Mio. CAD ist HashChain Technology (WKN A2JAAY) im Vergleich zu anderen Blockchain Unternehmen wie z. B. HIVE (WKN A2DYRG) mit über 560 Mio. CAD noch extrem günstig bewertet. *Verpassen Sie daher nicht die Gelegenheit, bei dieser einmaligen Story von Beginn an mit dabei zu sein.* Auf Grund der rasanten Kurssteigerungen im Boom-Markt der Blockchain Technologien gehen wir in den kommenden Wochen von einem rasanten Anstieg in Richtung 3,00 EUR aus. *HashChain Technology Inc. setzt auf DASH!* Bei der Blockchain Technologie und den Kryptowährungen handelt es sich um ein neues, komplexes Finanzsystem außerhalb des uns bekannten Bankensystems. Zumeist wird mit der neuen Technologie lediglich der auch der breiten Masse bekannte Bitcoin in Verbindung gebracht. Dass es neben dem Bitcoin allerdings auch zig verschiedene so genannter Kryptowährungen gibt, wird von der breiten Masse oft nicht wahrgenommen. HashChain Technology (WKN A2JAAY) setzt allerdings genau hier an. Als einer der wenigen Miningunternehmen hat man sich auf das "Schürfen" der Kryptowährung Digital CASH, kurz DASH, spezialisiert. DASH wurde bereits im Januar 2014 eingeführt. Die hauptsächliche DASH Funktionsweise besteht darin, als Zahlungsmittel eingesetzt zu werden. DASH ist dezentral und wird nicht von einer zentralen Aufsicht reguliert. Im Vergleich zum Bitcoin wird eine DASH Transaktion wesentlich schneller ausgeführt und kostet nur rund ein Zehntel an Gebühren. *Erste Mining Hardware bereits erworben* Die HashChain Technology (WKN A2JAAY) hat bereits ein sogenanntes DASH Masternode für 280.000 USD erworben und in Betrieb genommen. Masternodes sind der Kern von DASH. Man kann seinen Node zum Masternode machen, indem man mindestens 1.000 DASH nachweisen kann. HashChain Technology (WKN A2JAAY) kann mit dem Masternode besondere Aufgaben ausführen und rechnet mit bis zu 8 % Gewinn aus den erzeugten Miningerträgen. Zusätzlich zum erworbenen DASH Masternode hat HashChain Technology (WKN A2JAAY), Stand Januar 2018, bereits 100 DASH und 770 S9 Antminer in Betrieb, die bereits voll finanziert sind. Insgesamt entspricht das einer Leistung von ca. 1,23 Megawatt. Mit einer erst vor kurzem veröffentlichten News gab HashChain Technology (WKN A2JAAY) den Kauf von 5.000 weiteren S9 Antminern bekannt, von denen bereits 3.000 Stück bezahlt und in mehreren Lieferungen an HashChain Technology (WKN A2JAAY) geliefert werden. Insgesamt soll in der im US Bundestaat Montana neu errichteten Mining Anlage eine Leistung von bis zu 20 Megawatt erzeugt werden können. Nimmt man die Leistung des aktuellen Mining Equipments zusammen, kann die HashChain Technology ca. 8,7 Megawatt nachweisen und befindet sich somit auf dem besten Weg zu ihrem Ziel von 40 Megawatt Leistung Ende 2019. *Signifikante Standortvorteile des Miningstandortes* Um einen erfolgreichen und rentablen Betrieb eines Blockchain Mining Datencenters zu gewährleisten, sind spezielle Voraussetzungen an den gewählten Standort unabdingbar. Zum einen wäre da die Sicherstellung der Kühlung der in großen Hallen aufgestellten Mining Rigs. Des Weiteren sollte das Datencenter über eine ausreichend starke Anbindung an das Internet verfügen. Zu guter Letzt und der mit der wichtigste Punkt der über die Rentabilität des Datencenters entscheidet, ist der günstige Zugang zu Strom. Alle diese Punkte erfüllt das in der kanadischen Provinz British Columbia Datencenter der HashChain Technology (WKN A2JAAY). - Durch die ganzjährig niedrigen Temperaturen sind die Kosten für die Kühlung sehr gering - Die hervorragend ausgebaute Breitband Infrastruktur in Kanada bietet einen idealen Anschluss an das Internet - *Die mit Abstand NIEDRIGSTEN STROMKOSTEN der gesamten BRANCHE mit 0,02 - 0,04 CAD/kWh* *Große Entwicklungsschritte bereits vollzogen - 26 Millionen CAD Cash in der Kasse* HashChain Technology (WKN A2JAAY) hat bereits im letzten Quartal wegweisende und grundlegende Schritte für eine herausragende Entwicklung in 2018 unternommen. Durch eine im September 2017 durchgeführte Kapitalerhöhung konnten ca. 4,4 Mio. CAD generiert und ein DASH Masternode sowie ein Datencenter in Vancouver mit ca. 1.000 Mining Rigs erworben werden, die bereits voll finanziert sind. Durch einen vor Weihnachten vereinbarten, so genannten Bought Deal, erhält HashChain Technology (WKN A2JAAY) ca. 26 Mio. CAD Cash, um durch den Erwerb von weiterer Mining Hardware expandieren und mehr Kryptowährungen minen zu können. In diesem Bought Deal haben ein Konglomerat aus führenden kanadischen Finanzinstituten wie Eight Capital, Canaccord Genuity Corp., Mackie Research Capital Corporation, oder der PI Financial Corp. mit HashChain Technology (WKN A2JAAY) die Ausgabe von knapp 12,4 Mio. Aktien zu einem Kurs von 2,10 CAD vereinbart. Insgesamt hat die HashChain Technology (WKN A2JAAY) lediglich ca. 130 Mio. Aktien ausgegeben, was für ein Unternehmen im Bereich der Blockchain Technologie eine äußerst einzigartige Struktur darstellt. Der mit institutionellen Investoren vereinbarte Bought Deal spiegelt auch die positiven Erwartungen an die zukünftige Entwicklung der HashChain Technology (WKN A2JAAY) wieder und kann als ein großer Vertrauensbeweis gegenüber dem Management und der bereits geleisteten Arbeit der HashChain Technology (WKN A2JAAY) angesehen werden. *Erfahrenes Management-Team mit großem Knowhow* Um sich in diesem relativ neuen und komplexen Marktumfeld behaupten zu können, benötigt ein Unternehmen ein erfahrenes Management das ein gewisses Knowhow in unterschiedlichen Bereichen vorweisen kann. Der HashChain Technology (WKN A2JAAY) ist es gelungen, außergewöhnliche Persönlichkeiten mit enormer Expertise und Erfahrung für sich gewinnen zu können. Patrick Gray, Gründer und CEO der HashChain Technology (WKN A2JAAY) hat einen Bachelor Abschluss im Bereich Computertechnologie und ist seit 15 Jahren in der Software Entwicklung tätig. Sein erstes Start-Up Unternehmen Amici wurde für 220 Millionen CAD an Xerox verkauft. Nach der Übernahme durch Xerox setzte Herr Gray seine Zusammenarbeit mit Xerox fort und wurde zur jüngsten Führungskraft in der Geschichte von Xerox. Er ist auch der Gründer von sCube Inc., einem Nischen-IT-Service-Provider mit über 120 Mitarbeitern, der sich auf E-Discovery, E-Lizenzierung, Anwendungsentwicklung und IoT konzentriert. Das Management-Team wird durch Persönlichkeiten wie Herrick Lau als CFO, mit über 20 Jahren Erfahrung im Finanzbereich oder Zyshan Kaba als Anwalt, spezialisiert im Thema Blockchain und Kryptowährungen, hervorragend ergänzt.

