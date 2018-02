Lieber Leser,

die Thyssen Krupp Aktie hat in den vergangenen drei Wochen, bis dato (Stand Mittwochnachmittag MEZ), um mehr als 13 % nachgegeben, wobei diese Woche im Zeichen der Ergebnisse stand. Charttechnisch betrachtet testet sie aktuell den 100-Wochen-Durchschnitt an, der 200-Wochen-Durchschnitt verläuft ebenfalls leicht unterhalb. Damit ist der Turnaround der Aktie fürs Erste abgeblasen, denn die Aktie läuft Gefahr, erneut in die langfristige Seitwärtsbewegung überzugehen. Das wäre ... (David Iusow)

