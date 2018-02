Die US-Bank JPMorgan hat Airbus nach Zahlen für 2017 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern habe stark abgeschnitten, was die Aktie antreiben sollte, schrieb Analyst David Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Er lobte insbesondere den freien Mittelzufluss (Free Cashflow) sowie den Ausblick für 2018, der deutlich über der durchschnittlichen Marktschätzung liege./gl/bek Datum der Analyse: 15.02.2018

