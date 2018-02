Und zwar mit einer Rekorddividende für das abgelaufene Jahr und einer Aufstockung seines Aktienrückkaufprogramms um 1 Mrd. $. Wie der britisch-australische Minenbetreiber mitteilt, soll die Ausschüttung von 1,70 auf 2,90 $ je Aktie erhöht werden. Bis zum Jahresende sollen für rd. 2,7 Mrd. $ eigene Aktien erworben werden. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation (Ebitda) lag bei 18,5 (i.V. 13,5) Mrd. $. Unter dem Strich verdoppelte sich der Gewinn dank höherer Preise für Eisenerz, Kokskohle und Kupfer nahezu. Der free Cash-flow schwoll auf 9,5 (5,8) Mrd. $ an. Weitere Produktivitätsverbesserungen sollen dafür sorgen, dass er von 2017 bis Ende 2021 um 5 Mrd. $ höher ausfällt. Die Nettoverschuldung schrumpfte auf 3,8 (9,6) Mrd. $. Viele der riesigen, zu sehr niedrigen Kosten betreibbaren, Minen waren selbst in den finstersten Tagen des Preisverfalls an den Rohstoffmärkten noch rentabel zu betreiben. In diesen glücklicheren Zeiten sind sie eine Lizenz zum Gelddrucken. Die Pilbara-Eisenerzvorkommen produzierten zum Preis vom 13,40 (erstes Halbjahr: 13,80) $ je Tonne. Der durchschnittliche Verkaufspreis lag bei 64,10 $ je Tonne!



