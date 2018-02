FRANKFURT (Dow Jones)--Bei der Großfusion der Industriegasehersteller Linde und Praxair möchte die EU-Kommission große Player am Markt stärken. Brüssel wünsche sich, dass die Fusionspartner in Europa jene Aktivitäten an einen oder mehrere starke Wettbewerber verkaufen, von denen sie sich aus wettbewerbsrechtlichen Gründen trennen müssen, berichtet das Handelsblatt aus Verhandlungskreisen.

"Die EU-Kommission würde es gerne sehen, wenn ein ähnliches Schwergewicht übernimmt", zitiert die Zeitung Informanten und nicht viele kleinere, regionale Konkurrenten. Damit kämen Air Liquide, Air Products sowie der deutsche Wettbewerber Messer als Käufer infrage.

Ein Linde-Sprecher wollte sich dazu nicht äußern.

Brüssel wird am Freitag wahrscheinlich bekannt geben, dass es zu einer vertieften Phase-II-Prüfung kommt. Eine entsprechende Einschätzung hatte Linde vor wenigen Tagen veröffentlicht. Linde und Praxair hatten ihr Vorhaben, bei dem sie zum neuen Weltmarktführer bei Industriegasen aufsteigen würden, Mitte Januar bei der EU angemeldet. Aktuell läuft die standardmäßige Phase-I-Prüfung. Die Frist dafür endet am Freitag.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/bam

(END) Dow Jones Newswires

February 15, 2018 03:27 ET (08:27 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.