Pressemitteilung

EI Sturdza Investment Fund: Lilian Co, Portfoliomanagerin des Strategic China Panda Fund, sieht 2018 weiteres Aufwärtspotenzial für chinesische Aktien

- Steigender Konsum und eine wachsende Mittelschicht dürften Aktieninvestments unterstützen

- Der Strategic China Panda Fund (USD-Tranche) erzielte 2017 ein Plus von 63 Prozent

- Die starke Wertentwicklung im Jahr 2017 führte zu einer relativen Outperformance des Fonds im Vergleich zur Benchmark seit Auflage von 111 Prozent

- Das Portfolio des Fonds konzentriert sich derzeit auf Themen / Sektoren mit einer hohen Wachstumsdynamik wie zyklische Konsumgüter, IT und Rohstoffe

- Lilian Co rechnet in den kommenden Jahren mit einer Abschwächung des chinesischen Wirtschaftswachstums; Allerdings liege das Wachstum immer noch über dem anderer Märkte; 2017 ist der chinesische Aktienmarkt, nach zuvor sehr niedrigen Bewertungen, auf das durchschnittliche Niveau der vergangenen Jahre gestiegen

Frankfurt, 15. Februar 2018 - Portfoliomanagerin Lilian Co, die den Strategic China Panda Fund (ISIN IE00B3DKH950), einen UCITS-konformen chinesischen Aktienfonds, für die Investmentboutique EI Sturdza Strategic Management Limited verwaltet, gibt eine aktuelle Einschätzung zu der Entwicklung und den Chancen am Aktienmarkt. Nach ihrer Ansicht ist die ungewöhnlich starke Performance des chinesischen Aktienmarktes in 2017 eine Rückkehr auf das durchschnittliche Bewertungsniveau der vergangenen Jahre. Die Börsen seien von einem sehr niedrigen Niveau aus in das Jahr gestartet. Chinesische Aktien wurden noch Anfang 2017 mit einem einstelligen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gehandelt, während gleichzeitig vernünftige Renditen erzielt wurden.

Anleger waren jedoch skeptisch hinsichtlich des Wachstumspotenzials des chinesischen Marktes. Sie hatten die Sorge, dass der chinesischen Wirtschaft eine harte Landung bevorstehe. Diese Skepsis führte dazu, dass das Wachstumspotenzial und die Qualität der chinesischen Assets unterschätzt wurden. Internationale Investoren hätten den Markt gemieden und in Folge chinesische Aktien in ihren Portfolios untergewichtet. Die Entwicklung des chinesischen Aktienmarktes in 2017 habe die Stärke und die Qualität des Gewinnwachstums, das auch durch inländische Kapitalzuflüsse in den Aktienmarkt gestützt wurde, unterstrichen.

Nach Einschätzung von Lilian Co haben die negativen Auswirkungen der Reformen auf den chinesischen Aktienmarkt nun ein Ende gefunden. Chinesische Unternehmen seien in der Lage, ihre Stärke als ein Resultat der Erholung der Unternehmensgewinne unter Beweis zu stellen. Die Erholung beim Gewinnwachstum sei eher auf strukturelle Veränderungen denn auf einen zyklischen Aufschwung zurückzuführen.

Aus einer längerfristigen und makroökonomischen Perspektive betrachtet, glaubt Lilian, dass China bei einer Mehrheit der internationalen Anlegerportfolios immer noch untergewichtet ist; China aber weiterhin bestrebt ist, seine Märkte zu öffnen - was sich langfristig positiv auswirken wird. Diese Entwicklung mache den Markt für ausländische Investoren immer interessanter, und werde die Aufmerksamkeit stärker auf das Wachstum der Unternehmensgewinne als auf reine makroökonomische und zyklische Einschätzungen lenken.

Attraktive Investitionsmöglichkeiten im Jahr 2018

Angesichts dieser makroökonomischen Sichtweise ist Lilian Co der Ansicht, dass chinesische Aktien im Jahr 2018 attraktive Anlagemöglichkeiten bieten: "China hat eine wachsende Mittelschicht, die bereit ist, mehr Geld für höherwertige Produkte auszugeben. Vor allem die traditionellen Konsumgüteraktien werden wahrscheinlich von der wachsenden Nachfrage und Chinas Übergang zu einer stärker konsumorientierten Wirtschaft profitieren."

Die Einstellung der Konsumenten in China und Hongkong hat sich über die vergangenen Jahre geändert. Sie achteten heute stärker auf beides, die Qualität wie auch den Preis der Produkte. Neben den Herstellern von Konsumgütern dürften auch die IT- und die Automobilindustrie von diesem strukturellen Trend profitieren. Daher erwartet das Portfoliomanagement, dass Aktien chinesischer Zulieferer dieser Branchen, die sich auf "Qualität" konzentriert haben, ein starkes Wachstum verzeichnen.

Deutlich überdurchschnittliche Entwicklung

Der Strategic China Panda Fund, der am 3. Oktober 2008 aufgelegt wurde, hat seit Auflegung eine Wertentwicklung von über 255 Prozent erzielt (per 31. Dezember 2017), was einer relativen Outperformance zur Benchmark MSCI China NR USD von 111 Prozent entspricht. Dies entspricht einer annualisierten Rendite für den Fonds von etwa 15 Prozent gegenüber 10,2 Prozent für die Benchmark.

Das überzeugende Rendite-Risiko-Profil wurde vom Analysehaus Morningstar anerkannt. Der Fonds wird für seine 3-Jahres-Performance von den Analysten mit 5 Sternen bewertet. Daneben hält der Fonds die Bewertung AA von Citywire.

Hightech- und zyklische Konsumgüter werden im Jahr 2018 bevorzugt

Per Ende Dezember 2017 hielt der Strategic China Panda Fund 41 Aktien. Die größten Positionen entfielen auf die Sektoren Nicht-Basiskonsumgüter (38,10 Prozent + 28,73 Prozent bezogen auf die Benchmark) und Rohstoffe, während Finanzwerte (-13,34 Prozent) und IT im Vergleich zur Benchmark deutlich untergewichtet waren. Während die relative Gewichtung der IT-Branche zum Index untergewichtet ist, bleibt die Branche das zweitgrößte Engagement auf Sektorebene. Zum 31. Dezember 2017 entfielen auf den IT-Sektor 33,42 Prozent des Portfoliovolumens. Tencent bleibt die größte Position des Fonds, gefolgt von Alibaba und Sunny Optical.

2018 werden die Themen, von denen das Fondsmanagement überzeugt ist, und die bereits 2017 die Wertentwicklung des Fonds unterstützt haben, auch die Treiber mit Blick auf die Allokation sein. "Wir schätzen den chinesischen Aktienmarkt sehr positiv ein. Unsere Favoriten für 2018 bleiben IT-Aktien und zyklische Konsumgüter. Schwächephasen sehen wir als Kaufgelegenheit an, da die fundamentalen chinesische Wirtschaftsdaten weiterhin intakt sind und das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13 angemessen ist", erklärt Lilian Co. In Bezug auf das zyklische Engagement des Fonds erklärt sie: "Diese Übergewichtung ist auf das Wachstum der chinesischen Mittelschicht zurückzuführen und auf ihre Bereitschaft, mehr für Qualitätsprodukte zu zahlen."

In Bezug auf die Marktkapitalisierung hat das Portfolio eine Large-Cap-Ausrichtung auf Aktien mit einer Kapitalisierung von mehr als 5 Mrd. USD. Dies entspricht 82 Prozent des Fondsvermögens per Ende Dezember 2017. Das Engagement in Mid- und Small-Cap-Aktien betrug 10 Prozent bzw. 8 Prozent. Das Team setzt vor allem auf wachsende Unternehmen, die zu vernünftigen Preisen gehandelt werden. Fehleinschätzungen des Marktes mit Blick auf den Aktienkurs werden als Gelegenheit gesehen. Das Team studiert Gewinnprognosen, die eine Indikation für eine Investmentchance liefern können, wenn sie vom Marktkonsens abweichen. Das Fondsmanagement verfolgt dabei einen Bottom-up-Ansatz, der zu einem konzentrierten Portfolio von 30-45 Aktien führt, wobei aktive Wetten auf Einzelaktien wie auch auf Sektoren getätigt werden.

Interesse an A-Aktien wird voraussichtlich steigen

Zusätzlich dürfte die Attraktivität des chinesischen Aktienmarktes nach der Entscheidung, Aktien aus dem chinesischen Festland, so genannte A-Aktien, in den MSCI Emerging Markets Index aufzunehmen, zunehmen und ein wachsendes Interesse bei internationalen Investoren auslösen. Die Aufnahme soll im Mai 2018 starten. Ab diesem Datum sollen zunächst 222 Aktien von 1.700 Aktien in den Index aufgenommen werden. Es wird jedoch erwartet, dass die Anzahl der Aktien im Laufe der Zeit steigen wird. Parallel dazu streben chinesische Unternehmen an, sich im Hinblick auf Transparenz, Korruptionsbekämpfung und Berichterstattung weiter an westlichen Standards zu orientieren, was weitere Investitionen ausländischer Investoren nach sich ziehen dürfte.

Portfoliomanager Lilian Co verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Investmentbranche und konzentriert sich auf asiatische Aktien.

Über EI Sturdza

E.I. Sturdza Strategic Management Limited (EISSML) wurde im November 1999 gegründet und gehört zur EI Sturdza Banken Gruppe mit Hauptsitz in Genf. Insgesamt verwaltet die Gruppe ca. 10 Mrd. USD. EISSML ist verantwortlich für die Fondsaktivitäten der Gruppe wobei sie sich auf exklusive Partnerschaften mit ausgewählten Portfoliomanagern stützt, die allesamt in ihrem Bereich führend sind und eine solide und langfristige Erfolgsbilanz aufweisen. Dabei stellt EISSML ihren Portfoliomanagern eine umfassende Infrastruktur zur Verfügung, die es ihnen erlaubt, sich auf das reine Portfoliomanagement zu konzentrieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.eisturdza.com

