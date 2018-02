New YorkWien - Was den jüngsten globalen Aktienmarktrückgang (ausgelöst in den USA) betrifft, so halten wir nach wie vor an der Ansicht fest, dass die Kurskorrektur die Märkte attraktiv für ein Aktienengagement auf Quartals- und Jahressicht macht, weshalb wir unsere Empfehlungen für alle von uns gecoverten Aktienindices auf "Kauf" hochstuften, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.

