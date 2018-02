Hamburg (ots) -



Zum 7. Mal findet aktuell die Wahl zum Deutschen Traumhauspreis statt. 50 Haushersteller bewerben sich um den begehrten Preis, der von Europas größtem Immobilien-Magazin BELLEVUE und Wohnglück, dem Kundenmagazin der Bausparkasse Schwäbisch Hall, verliehen wird. Schirmherr ist auch in diesem Jahr der Bundesverband Deutscher Fertigbau.



Insgesamt lagen 141 Hausentwürfe vor, die von einer fachkundigen Jury gesichtet und bewertet wurden. In sieben Kategorien von Einsteigerhäusern über Bungalows bis zu Plus-Energiehäusern sind nun jeweils sieben Häuser nominiert - eine Neuerung gegenüber den Vorjahren. Darüber hinaus gibt es auch einen neuen Preis für die Kategorie Smart Home. Dieser wird in Zusammenarbeit mit dem Traumhauspreis-Partner Connected Comfort von einer Jury ermittelt und im Rahmen der Preisverleihung am 9. Mai 2018 vergeben. Künftig wird zudem ein Sonderpreis in der Kategorie Wohngesundheit verliehen. Hier werden Häuser prämiert, die sich durch eine besonders schadstoffarme und gesunde Bauweise auszeichnen. Leser und Online-User können noch bis zum 31. März ihre persönlichen Traumhäuser unter www.wohnglueck.de/traumhauspreis auswählen und dabei Sachpreise in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro gewinnen.



BELLEVUE und Wohnglück werden von planet c, dem Spezialisten für Corporate Content in der Handelsblatt Media Group, herausgegeben bzw. betreut.



