Finanzierung soll Entwicklung einer Vielzahl neuartiger erstklassiger Antibiotika unterstützen



ABAC Therapeutics (ABAC), ein führender Hersteller pathogenspezifischer Antibiotika, gab heute den Abschluss einer A-Series-Investitionsrunde in Höhe von 16 Millionen EUR bekannt. Führender Finanzier war Pontifax, weitere Investoren waren Global Health Science Fund (gemeinsam von Quark Venture Inc. und GF Securities etabliert), Caixa Capital Risc, Debiopharm Innovation Fund und der bestehende Investor Ferrer.



ABAC nutzt seine firmeneigene Wirkstoffforschungsplattform PasNas zur Erkennung neuartiger pathogenspezifischer Antibiotika, die multiresistente Bakterien selektiv abtöten können. Dieser Ansatz erlaubt uns neuartige Vorgehensweisen und hat gleichzeitig geringere Auswirkungen auf die normale Flora und die Auswahl resistenter Stämme. Die Technologie wurde ursprünglich von den Gründern Albert Palomer und Domingo Gargallo-Viola entwickelt.



ABACs führendes Programm zielt auf den multiresistenten Acinetobacter baumannii ab. Dieser Erreger führt immer häufiger zum Tod und wurde kürzlich von der Weltgesundheitsorganisation als dringendste bakterielle Bedrohung eingestuft, für die neue Wirkstoffe benötigt werden. Das Unternehmen will mit dieser Series-A-Finanzierung sein Acinetobacter-Programm in die klinische Phase bringen und seine Pipeline firmeneigener pathogenspezifischer Antibiotika erweitern.



"Da die Antibiotikaresistenz immer mehr zunimmt, sind neue Therapieansätze dringen nötig", sagt Albert Palomer, CEO von ABAC. "Pathogenspezifische Antibiotika sind ein neuer Ansatz zur Antiinfektiosa-Wirkstoffforschung und haben das Potenzial zur Einführung einer vollkommen neuen Generation von Antibiotika. Wir sind hocherfreut, einer der führenden Forscher in diesem Bereich zu sein und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Stakeholdern, um das zerstörerische Potenzial dieser Wirkstoffe freizusetzen."



"Es ist höchste Zeit, dass wir Präzisionswirkstoffe zur Behandlung von Infektionskrankheiten einsetzen. Die Suche nach neuen Zielproduktprofilen zusammen mit der PasNas-Entdeckungsplattform führt uns zu einem neuen Paradigma zur Behandlung von Infektionen mithilfe von Präzisions-Bakteriziden", sagt Domingo Gargallo-Viola, CSO von ABAC.



Gleichzeitig mit der Finanzierung gab ABAC außerdem bekannt, dass Silvia Noiman (Pontifax), Zafrira Avnur (Quark Venture Inc. in Vertretung für den Global Health Science Fund), Carlos Esteban (Caixa Capital Risc), Bea Arnold (Debiopharm Innovation Fund) und Olga Fidalgo (Ferrer) gemeinsam mit den Unternehmensgründern Albert Palomer und Domingo Gargallo-Viola dem Vorstand beitreten werden.



Informationen zu den Series-A-Investoren



Die Series-A-Investorengruppe von ABAC ist eine ausgewogene Mischung aus Life-Sciences-Investmentfonds mit langjähriger Erfahrung und strategischen Partnern in der Pharmaindustrie.



- Pontifax ist ein in Israel ansässiger Gesundheitsversorgungsfonds mit Schwerpunkt auf Investitionen in Life-Sciences-Unternehmen, die sich durch wissenschaftliche Leistungen und unternehmerische Fähigkeiten auszeichnen. - Der von Quark Venture und GF Securities 2016 eingerichtete Global Health Science Fund investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio innovativer Unternehmen im Bereich Biotechnologie und Gesundheitswissenschaften, die sich mit ungedeckten Bedürfnissen in der Medizin befassen. - Caixa Capital Risc ist die in Barcelona ansässige Venture-Tochter von "la Caixa" und investiert in bahnbrechende Biopharmatechnologien und -produkte für eine Vielzahl von Krankheiten. - Ferrer ist eines der größten Unternehmen Spaniens im privaten Gesundheitssektor und unterstützt die Forschung immer wieder durch Investitionen in Life-Sciences-Geschäftsgelegenheiten. - Debiopharm Innovation Fund, der strategische Fonds der in Lausanne ansässigen Debiopharm Group, investiert in innovative Technologien in der Gesundheitsversorgung und verfügt über umfassendes Wissen im Bereich Infektionskrankheiten.



