Auction date 2018-02-15 Loan 1058 Coupon 2.50 % ISIN-code SE0005676608 Maturity 2025-05-12 Tendered volume, SEK mln 500 +/- 250 Volume offered, SEK mln 1,200 Volume bought, SEK mln 500 Number of bids 6 Number of accepted bids 3 Average yield 0.582 % Lowest accepted yield 0.581 % Highest yield 0.586 % % accepted at lowest yield 100.00



Auction date 2018-02-15 Loan 1060 Coupon 0.75 % ISIN-code SE0009496367 Maturity 2028-05-12 Tendered volume, SEK mln 500 +/- 250 Volume offered, SEK mln 2,050 Volume bought, SEK mln 500 Number of bids 8 Number of accepted bids 1 Average yield 0.963 % Lowest accepted yield 0.963 % Highest yield 0.963 % % accepted at lowest yield 100.00