- SKODA KODIAQ L&K mit individuellen Designmerkmalen und besonders umfangreicher Komfortausstattung - Vier kraftvolle Benzin- und Dieselmotoren - darunter zwei neue TSI-Motoren - sowie 4×4-Antrieb verfügbar - SUV-Topversion serienmäßig mit progressiver Servolenkung



SKODA AUTO rundet den SKODA KODIAQ mit der Ausstattungslinie L&K nach oben ab, die nach den Unternehmensgründern Laurin und Klement benannt ist. Die Topversion des großen SUV feiert ihre Weltpremiere auf dem Internationalen Autosalon 2018 in Genf. Unter anderem sorgen ein Chromgrill und 19 Zoll große Leichtmetallräder sowie ein modifizierter Heckstoßfänger für einen stilvollen Auftritt. Der Innenraum besticht mit Lederausstattung und pianoschwarzen Dekorleisten. Dynamische Benzin- und Dieselmotoren sowie Front- oder 4×4-Antrieb sorgen für kraftvollen Vortrieb.



Leistungsstarke Motoren, fortschrittlicher 4×4-Antrieb, vielseitige Fahrwerksregelung



Die Markteinführung des SKODA KODIAQ L&K ist mit einer Erneuerung des Motorenprogramms für das große SUV der Marke verbunden. Neu im Angebot sind der 1,5 Liter große TSI-Antrieb mit 110 kW (150 PS)* und der 2,0-TSI-Motor mit einer von 132 kW (180 PS)* auf 140 kW (190 PS)* gesteigerten Leistung. Die neuen Antriebseinheiten verfügen über einen Otto-Partikelfilter zur Reduzierung der Feinstaubemissionen und sind künftig für alle Ausstattungsvarianten des SKODA KODIAQ erhältlich. Eine Premiere absolviert auch das 7-Gang-DSG der neuesten Generation für die Ottomotoren sowie für den 2,0-TDI-Motor mit 110 kW (150 PS)*. Ein weiterer 2,0-TDI-Antrieb mit 140 kW (190 PS)* komplettiert die Motorenauswahl. Die beiden kraftvollsten Motoren werden serienmäßig mit dem 4×4-Antrieb kombiniert, für die beiden weiteren ist er optional verfügbar. Für die mit Allrad ausgestatteten Varianten des SKODA KODIAQ L&K ist außerdem die Adaptive Fahrwerksregelung DCC (Dynamic Chassis Control) als Sonderausstattung zu haben.



Viel Raum für Stil, Komfort und Eleganz



Der SKODA KODIAQ L&K ergänzt die überzeugenden Qualitäten des großen SUV in den Bereichen Vielseitigkeit und Platzangebot um eine elegant stilvolle Note. Er verfügt serienmäßig über 19-Zoll-Leichtmetallräder im Design ,Sirius', Voll-LED-Scheinwerfer, einen Kühlergrill mit vertikalen Lamellen und einer Einfassung in Chromausführung. Die vorderen Radhäuser tragen Plaketten mit dem Schriftzug ,Laurin & Klement'.



Zur Anmutung im Innenraum tragen ein Dreispeichen-Multifunktionslederlenkrad und die wahlweise in Schwarz oder Beige erhältliche Lederausstattung bei. Auf den Sitzen findet sich ebenso wie auf den Dekorleisten der Instrumententafel im schwarzen Klavierlackdesign ein dezentes ,Laurin & Klement'-Logo. Dieses ist auch auf dem Startdisplay des Infotainmentsystems zu sehen. Zur serienmäßigen Ausstattung gehören außerdem ein elektrisch einstellbarer Fahrersitz einschließlich Memory-Funktion, Einstiegsleisten, die den Modellschriftzug ,KODIAQ' tragen, Aluminiumpedale, Textilfußmatten, ein Regensensor, ein automatisch abblendender Innenspiegel, Ambientebeleuchtung sowie ein CANTON Soundsystem.



*Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.



KODIAQ 1,5 TSI DSG 110 kW (150 PS): Die Verbrauchsangaben zum offiziellen Kraftstoffverbrauch innerorts, außerorts und kombiniert sowie zu den CO2-Emissionen liegen derzeit noch nicht vor, da das Fahrzeug noch nicht zum Verkauf angeboten wird und daher nicht der Richtlinie 1999/94 EG unterliegt.



KODIAQ 1,5 TSI 4x4 DSG 110 kW (150 PS): Die Verbrauchsangaben zum offiziellen Kraftstoffverbrauch innerorts, außerorts und kombiniert sowie zu den CO2-Emissionen liegen derzeit noch nicht vor, da das Fahrzeug noch nicht zum Verkauf angeboten wird und daher nicht der Richtlinie 1999/94 EG unterliegt.



KODIAQ 2,0 TSI 4x4 DSG 132 kW (180 PS): innerorts 9,1 - 9,0 l/100km, außerorts 6,4 - 6,3 l/100km, kombiniert 7,4 - 7,3 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 170 - 168 g/km, CO2-Effizienzklasse C



KODIAQ 2,0 TSI 4x4 DSG 140 kW (190 PS): Die Verbrauchsangaben zum offiziellen Kraftstoffverbrauch innerorts, außerorts und kombiniert sowie zu den CO2-Emissionen liegen derzeit noch nicht vor, da das Fahrzeug noch nicht zum Verkauf angeboten wird und daher nicht der Richtlinie 1999/94 EG unterliegt.



KODIAQ 2,0 TDI SCR 4x4 110 kW (150 PS): innerorts 6,4 - 6,3 l/100km, außerorts 4,8 - 4,7 l/100km, kombiniert 5,4 - 5,3 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 141 - 139 g/km, CO2-Effizienzklasse B



KODIAQ 2,0 TDI SCR DSG 110 kW (150 PS): innerorts 5,8 - 5,7 l/100km, außerorts 4,6 - 4,5 l/100km, kombiniert 5,0 - 4,9 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 131 - 129 g/km, CO2-Effizienzklasse A



KODIAQ 2,0 TDI SCR 4x4 DSG 110 kW (150 PS): innerorts 5,8 - 5,7 l/100km, außerorts 4,6 - 4,5 l/100km, kombiniert 5,0 - 4,9 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 131 - 129 g/km, CO2-Effizienzklasse A



KODIAQ 2,0 TDI SCR DSG 4x4 140 kW (190 PS): innerorts 6,6 - 6,6 l/100km, außerorts 5,3 l/100km, kombiniert 5,7 - 5,7 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 150 - 150 g/km, CO2-Effizienzklasse B



