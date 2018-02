15.02.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Do&Co (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Der DO & CO Konzern erzielte in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2017/2018 einen Umsatz von 671,73 Mio. Euro. Dies stellt eine Umsatzreduktion von -8,9 % bzw. -65,35 Mio. Euro gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres dar. Die Umsätze der Division Airline Catering sind in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2017/2018 von 476,55 m€ um -34,86 m€ auf 441,69 m€ gesunken. Das bedeutet eine Reduktion von -7,3 %. Der Anteil der Umsätze der Division Airline Catering am...

