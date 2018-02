Zürich - Die Schweizer Börse ist am Donnerstag verhalten in den Handelstag gestartet. Dabei kann sie eigentlich ihren Erholungskurs des Vortages fortsetzen, doch wird der Leitindex SMI vom Indexschwergewicht Nestlé ausgebremst. Das Westschweizer Unternehmen hatte am Morgen seinen Zahlenkranz vorgelegt und damit teilweise enttäuscht. Nach guten Vorgaben aus Übersee ist die Stimmung an den Märkten ansonsten aber grundsätzlich gut und die allermeisten Blue Chips tendieren positiv.

Am Vortag hatten die Aktienmärkte in den USA sich trotz einer unerwartet hohen Inflationsrate und steigender Anleiherenditen kräftig erholt. Die Anleger hätten besonnen auf die anziehende Inflation reagiert, hiess es aus dem Handel. Überdies seien die Daten auch nicht zu stark zu bewerten, denn im Januar würden viele Firmen die Preise erhöhen, was die Zahlen verfälschen könne. Auch heute stehen sowohl in der Eurozone als auch in den USA wieder einige Konjunkturdaten auf der Agenda. In der Schweiz bleibt der Fokus aber primär auf der laufenden Berichtssaison, da nicht nur Nestlé, sondern auch Unternehmen wie Straumann, Phoenix Mecano oder die Waadtländer Kantonalbank Geschäftszahlen für 2017 präsentiert haben.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt bis um 09.30 Uhr 0,19% auf 8'916,15 Punkte hinzu. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) legt um 0,62% auf 1'466,16 Zähler ...

