Die Takkt-Gruppe (ISIN: DE0007446007) will den Aktionären eine Dividende von 0,55 Euro ausbezahlen. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 22,35 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite somit bei 2,46 Prozent. Im Vorjahr erhielten die Anteilsinhaber ebenfalls eine Dividende von 0,55 Euro. Die nächste Hauptversammlung findet am 8. Mai 2018 in Ludwigsburg statt. Das im S-DAX gelistete Unternehmen konnte den Konzernumsatz im ...

