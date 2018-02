Wie der krisengeschüttelte Steinhoff-Konzern (ISIN: NL0011375019) heute mitteilte, will man am 20. April 2018 eine Hauptversammlung abhalten und dort das erste Mal nach bekannt werden des Bilanzskandals seinen Aktionären Rede und Antwort stehen. Hauptsächlich sollen auf dieser Hauptversammlung anstehende Personalentscheidungen im Management und Aufsichtsrat getroffen werden. Das wohl alle am meisten interessierende Thema der Unregelmäßigkeiten in den Bilanzen, soll aber nicht Thematisiert werden. Dies begründet ...

