Düsseldorf - Die Stabilisierung beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gewinnt weiter an Konturen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Schließlich mache der auf Tagesbasis ausgeprägte "Hammer" Mut in Sachen technische Aufwärtsreaktion des DAX. Begünstigt werde diese durch den RSI, welcher zuletzt in überverkauftes Terrain abgetaucht sei.

