Prominente Verwandtschaft: Kayla aus Oberambach bei Kaiserslautern hat ihr Gesangstalent zweifelsfrei in die Wiege gelegt bekommen. Schließlich ist die US-amerikanische Soul- und R&B-Sängerin Toni Braxton ("Unbreak My Heart") eine Cousine ihres Papas. "Es wäre so schön, wenn ich 'The Voice Kids' gewinnen würde und Toni Braxton einmal treffen könnte. Ich habe sie noch nie getroffen - das ist eine Frechheit", lacht die Elfjährige. Und noch eine zweite große Sache beschäftigt das Mädchen: "Ich träume manchmal, dass jeder auf den Buzzer haut - gleichzeitig! Es ist schade, wenn es nur ein Traum ist. Aber heute könnte mein Traum wahr werden." Mit ihrer zauberhaften Stimme und dem Song "Count On Me" von Bruno Mars, möchte Kayla die Coaches Nena & Larissa, Max Giesinger und Mark Forster von sich überzeugen.



Außerdem in der zweiten Blind Audition von "The Voice Kids" mit dabei:



Maxima, 13 Jahre, aus Braunschweig, Dimitrios, 11 Jahre, aus Stuttgart, Josephine, 13 Jahre, aus Berlin, Shayan, 9 Jahre, aus Mühlheim an der Ruhr, Lily-Marie, 11 Jahre, aus Wien, Nico, 13 Jahre, aus Bargteheide bei Hamburg, Lena, 9 Jahre, aus Gelsenkirchen, Christian, 13 Jahre, aus St. Martin am Tennengebirge, Österreich Gina-Maria, 13 Jahre, aus Lohmar bei Köln, Nick, 12 Jahre, aus Glienicke in Brandenburg, Benicio, 13 Jahre, aus Seattle, USA



"The Voice Kids", Sonntag, 18. Februar 2018, um 20:15 Uhr in SAT.1



