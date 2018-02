Senigallia, Italien (ots/PRNewswire) -



Die Namirial-Gruppe, einer der weltweit führender Anbieter von Lösungen zum Management digitaler Transaktionen, hat eine deutsche Tochtergesellschaft gegründet. Die Namirial Deutschland GmbH wird die Einführung von Namirials Lösungen zur Identifizierung, Authentifizierung und elektronischen Signatur beschleunigen. Die Niederlassung in der Region Stuttgart ist der 20. Standort der weltweit tätigen Gruppe. Millionen von Anwendern unterschreiben täglich mit Lösungen von Namirial.



Das Team der neu gegründeten GmbH besteht aus erfahrenen Führungskräften im Vertrieb, Business Development und Marketing. Zusammengerechnet hat das Team mehr als 60 Jahre an Erfahrung im Management digitaler Transaktionen. Interessenten und Kunden werden beraten durch Senior Solution Consultant Irina Kulakova und Principal Solution Consultant Ralph Maute. Jörg Lenz leitet das Marketing und die Öffentlichkeitsarbeit der Namirial-Gruppe.



Die Geschäftsführung der GmbH liegt in den Händen von Johannes Leser und Antonio Taurisano. Antonio Taurisano führt außerdem den Geschäftsbereich Digitales Transaktionsmanagement der Namirial-Gruppe.



Claudio Gabellini und Enrico Giacomelli, Gründer und Eigentümer der Namirial-Gruppe erlütern: "Seit 2014 hat die eIDAS-Verordnung unser europäisches Geschäft enorm vorangetrieben. Unser Kundenstamm in Deutschland und mehreren Nachbarländern wächst rasant. Unsere neue Tochtergesellschaft ist die logische Antwort auf die steigende Nachfrage nach unseren Lösungen und Teil unserer langfristig ausgelegten nachhaltigen Wachstumsstrategie. Unsere jüngste Erweiterung folgt auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2017. Die Einführung unserer Lösung zur durchgängig digitalen Neukundenaufnahme ("Onboarding") einschließlich der bequemen Video-Legitimation mit PC von zuhause oder unterwegs mit mobilen Geräten wurde ein voller Erfolg."



Antonio Taurisano kommentiert: "Wir freuen uns, unsere Kunden, Partner und Interessenten durch ein erfahrenes Team bei ihrer digitalen Transformation zu unterstützen. Die eIDAS-Verordnung bietet eine Reihe neuer Möglichkeiten, um Prozesse in allen Kanälen kostengünstig und benutzerfreundlich zu gestalten. Für viele Unternehmen hat die Optimierung der Prozesse zur Aufnahme neuer Kunden und Erstellung von Verträgen höchste Priorität. In vielen Anwendungsfällen zwischen Unternehmen und Verbrauchern sind eIDAS-konforme qualifizierte Zertifikate ein Muss. Wir können alle Anforderungen für ein vertrauenswürdiges und rechtsgültiges digitales Transaktionsmanagement abdecken. "Johannes Leser fügt hinzu: " Viele Geschäftsprozesse werden noch immer durch den Einsatz von Papier ausgebremst. Wir freuen uns sehr Kunden und Partner von Namirial mit unseren Fähigkeiten und unserer Erfahrung in Prozessen, Technologien und Branchen zu unterstützen, um auf vertrauenswürdige Weise Workflows ohne Papier umzusetzen und die Anwender auf überzeugende Weise unterschreiben bzw. signieren zu lassen. Mit der Plattform von Namirial lassen sich diese Prozesse flexibel gestalten, einschließlich der besonders sicherheitsrelevanten Verfahren zur Identifizierung und Authentifizierung der Anwender."



Über Namirial



Die Namirial Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter für das digitale Management von Transaktionen. Im Portfolio befinden sich unter anderem Lösungen zur Identifizierung und von Benutzern, Authentifizierung über Multi-Faktor-Verfahren, Bereitstellung digitaler Zertifikate, elektronische Signaturen, elektronische Rechnungsstellung und digitale Archivierung. Namirial bietet als Vertrauensdienstleister auch Verfahren zur Erstellung qualifizierter elektronischer Signaturen und Siegel gemäß EU-Verordnung eIDAS an.



Die Namirial Gruppe beschäftigt mehr als 350 Mitarbeiter und verarbeitet täglich Millionen von papierlosen Transaktionen. Namirial unterhält Tochtergesellschaften in Brasilien, Deutschland, Österreich und Rumänien, eine Repräsentanz in den Vereinigten Staaten und ist im Heimatland Italien an zahlreichen Standorten präsent.



Ende 2015 erwarb Namirial die österreichische Firma Xyzmo, die unter anderem für ihre handgeschriebene biometrische Signatursoftware Significant bekannt ist, und die heute auf mehr als 375.000 Arbeitsplätzen eingesetzt wird. Namirials Plattform für digitales Transaktionsmanagement unterstützt alle Szenarien für elektronisches Unterschreiben, sowohl im direkten wie auch im indirekten Kundenkontakt und lässt sich nahtlos in bestehende Systemumgebungen integrieren.Weitere Information erhalten Sie unter http://www.namirial.com/it/ oder besuchen Sie uns auf LinkedIn und Facebook.



