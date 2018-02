Montréal und Hamme, Belgien (ots/PRNewswire) -



Transaktion erweitert Xpertdocs Reichweite auf weltweite Märkte und bietet den Kunden erweiterte Plattformfähigkeiten



Xpertdoc Technologies Inc. (https://www.xpertdoc.com/), ein Microsoft Gold Partner und Marktführer für Lösungen im Bereich Document Automation und Customer Communications Management (CCM), gab heute bekannt, dass das Unternehmen die Vermögenswerte des in Belgien ansässigen XperiDo (http://www.xperido.com/) von Invenso bvba (https://invenso.com/) in einem Aktienkaufvertrag für eine 100-Prozent-Übernahme erworben hat. Finanzielle Details der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Die Akquisition beinhaltet Invensos XperiDo Document Generation-Software, die die Erstellung und Bereitstellung von Dokumenten für Organisationen über Microsoft Dynamics 365, Sugar CRM, SalesForce.com und weitere ERP-Lösungen automatisiert.



Francis Dion, Xpertdoc-Gründer und Chief Executive Officer, erklärte, "Dies ist, mit Xpertdocs Schwerpunkt auf Software, die es Organisationen ermöglicht, mit ihrer Kundschaft effizient zu kommunizieren, eine spannende Chance für sowohl die Kunden als auch die Partner von Xpertdoc und XperiDo. Wir gehen davon aus, dass wir durch die Kombination von XperiDos solider Marktpräsenz in Branchen wie Vermögensverwaltung, Regierung, Versicherungswesen und Fertigung, die sich auf ganz Europa und den asiatisch-pazifischen Raum erstreckt, und Xpertdocs bereits starker Marktführerschaft im Bereich Dokumentenautomatisierung und CCM-Technologien mit unseren gemeinsamen Angeboten noch mehr Märkte erreichen werden. Wir freuen uns darauf, Partnern und Kunden auch weiterhin die erstklassigen Lösungen für die Automatisierung von Dokumenten zu bieten, die sie bereits von Xpertdoc und XperiDo her kennen und schätzen."



Invenso CEO und Mitgründer Rudy Vanhille stellte fest, "Durch den Zusammenschluss mit Xpertdoc können wir CRM-Kunden jetzt das stärkste und umfassendste Angebot an Features und Supportfunktionen für dokumentbezogene Workflows und Prozesse im Markt bereitstellen". Vanhille wird die Geschäfte als General Manager von Xpertdoc Europe leiten, Vincent Van der Linden, Invenso Managing Partner und Mitgründer, übernimmt die Leitung des Bereichs Innovation, beide schließen sich zudem dem globalen Führungsteam von Xpertdoc an.



Xpertdocs strategische Ausrichtung auf Dokument- und Kundenkommunikationslösungen kommt dem immer größer werdenden Bedarf bei Unternehmen, Regierungen, Versicherungsgesellschaften und Endverbrauchern entgegen, das stetig wachsende Volumen an Formularen, Dokumenten und Vorlagen zu automatisieren und zu digitalisieren. Den Analysten von TMR (https://www.transparencymarketresearch.com/us-cust omer-communication-management-market.html) zufolge lag der US CCM-Markt 2016 bei 423,1 Millionen USD. Mit einer jährlichen Wachstumsrate von 11% zwischen 2017 und 2025 wird der Markt voraussichtlich bis Ende 2025 auf 1,06 Milliarden USD steigen.



Informationen zu Invenso



Invenso ist ein in Belgien ansässiges IT-Unternehmen, das XperiDo entwickelt und vermarktet, eine Lösung zur effizienten Generierung konsistenter Geschäftsdokumente. XperiDo ist eine Erweiterung für Ökosysteme wie Microsoft Dynamics 365 und automatisiert die Erstellung und Zustellung von Dokumenten. Die Lösung geht weit über die Standardfunktionalitäten für Serienbrief und Dokumentenerstellung in Dynamics hinaus und ist weniger komplex als herkömmliche Reporting-Engines. XperiDo ist eine serverseitige Lösung, die vor Ort oder als Cloud-Service verfügbar ist. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.xperido.com.



Informationen zu Xpertdoc



Xpertdoc Technologies Inc. ist ein globales Softwareunternehmen, das branchenführende Lösungen für Dokumenterstellung und Customer Communications Management (CCM) anbietet. Das Unternehmen ist Microsoft Gold Partner und verfügt über die ISO/IEC 27001:2013-Zertifizierung für Informationssicherheit. Xpertdoc sorgt durch Rationalisierung der Selbstbedienungsangebote im Web und mobil und verschlankte Prozesse bei Dokumenterstellung und Verwaltung an jedem Kundenkontaktpunkt für verbesserte Kundenbindung und Wachstum. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.xpertdoc.com.



OTS: Xpertdoc Technologies Inc. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129596 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129596.rss2



Pressekontakt: Pamela Velentzas, Marketing Manager, Xpertdoc Technologies Inc.,pvelentzas@xpertdoc.com, (514) 804-8388