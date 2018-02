Einen Tag nach dem Rückzug von Südafrikas Präsident Zuma soll sein Nachfolger noch am Donnerstag vereidigt werden. Zuma wurde von seiner Partei zum Rücktritt gedrängt.

Einen Tag nach dem Rücktritt von Südafrikas Präsident Jacob Zuma soll dessen Nachfolger Cyril Ramaphosa als neuer Staatschef an diesem Donnerstag vereidigt werden. Der oberste Richter des Landes sei am Nachmittag verfügbar, um Ramaphosa im Parlament in Kapstadt zu vereidigen, erklärte der Fraktionschef ...

