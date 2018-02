Zusammenfassung:

Aktienmärkte nach dem US Verbraucherpreisindex gestern deutlich abgerutscht

DAX® (DE30 in der xStation5) durchbricht den Widerstand bei 12.355 Punkten nach oben hin

Deutsche Telekom (DTE.DE) ist kurz davor, den 4-Jahres-Plan umzustellen

Die Aktienmärkte in Europa folgten den Impulsen aus den USA und aus Asien und konnten nach der Eröffnung deutlich zulegen, da der Optimismus weltweit wieder spürbar ist. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat darüberhinaus ein ausgeglichenes Haushaltsbudget angekündigt. Die Deutsche Telekom steht kurz vor der Umstellung des 4-Jahres-Plans.

Nachdem die gestern veröffentlichten Zahlen zur US Inflation besser als erwartet ausgefallen sind, sind die Aktienmärkte in den USA und in Europa kurzfristig nach unten gefallen. Die Investoren sahen diesen Dip nach unten jedoch als ideale Kaufgelegenheit und daher gelang es den Käufern, die Indizes in Europa und in den USA am Ende des Handelstages sogar über die Verlustzone hinaus zu katapultieren. Der Dow Jones (US30) legte 1,03% zu, der S&P500 (US500) konnte 1,34% im Plus schließen und der Nasdaq (US100) schloss mit 1,86% im Plus. Der Optimismus wurde von den Investoren in Asien aufgegriffen und so langen am Ende des Handelstages alle großen ...

