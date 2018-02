Mit seiner ansteigenden Tendenz erreichte der Nickelpreis in den letzten Tagen ein neues Hoch bei 13790 US-Dollar, wodurch er den höchsten Stand seit Mai 2015 markierte. Dadurch erreichten die Notierungen ihr Ziel an der zur Seite verlaufenen Tendenz zwischen Juni 2013 und März 2014. Höhere Ziele könnten nun um 15000 US-Dollar gesehen werden. Unsere vor fünf Wochen vorgestellte Idee, mit der WKN SC6XKX auf einen steigenden Nickelpreis zu setzen, erhöhte ihren Gewinn. Der vorgestellte Mini Future Long notiert zur Stunde an der Börse Stuttgart zum Geldkurs von 3,27 Euro und befindet sich seit der ersten Vorstellung mit 40 Prozent im Plus. Seit unserem letzten Update vor zwei Wochen stieg er um 13 Prozent. Wer den bisherigen ...

