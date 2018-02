FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 15.02.2018 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS TULLOW OIL PLC TO 'EQUAL WEIGHT' ('OVERW.') - TARGET 190 (210) P. - BERENBERG CUTS RESTAURANT GROUP PRICE TARGET TO 230 (300) PENCE - 'SELL' - BERENBERG RAISES DOMINO'S PIZZA PRICE TARGET TO 320 (310) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES GREGGS PRICE TARGET TO 1450 (1350) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS SHIRE PRICE TARGET TO 4000 (4500) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 470 (445) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS SHIRE PRICE TARGET TO 4500 (5000) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES HAYS PRICE TARGET TO 175 (168) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES PAGEGROUP PRICE TARGET TO 463 (447) PENCE - 'SELL' - JPM RAISES BODYCOTE PLC TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 960 (850) PENCE - JPMORGAN CUTS BRITVIC PRICE TARGET TO 810 (870) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS DRAX GROUP PRICE TARGET TO 350 (380) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES RBS PRICE TARGET TO 290 (265) PENCE - 'NEUTRAL' - MS CUTS RANDGOLD RESOURCES PRICE TARGET TO 7140 (7230) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RPT/JPMORGAN CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 2800 (2900) PENCE - 'OVERWEIGHT'



