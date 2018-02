Liebe Leser,

nach der Preiskorrektur der letzten Woche und dem rapiden Anstieg der US-Produktion wäre es an der Zeit, die Politik der Opec noch einmal zu überdenken. Die USA stehen mit Russland und Saudi-Arabien fast Kopf an Kopf, was die Produktion von Rohöl betrifft.

Opec bewertet Situation anders

Das Erstarken der US-Ölindustrie ist eine große Gefahr für die Opec und die unfreiwillig von ihrer Politik betroffenen Firmen wie Gazprom, Lukoil und Rosneft. Auch wenn Gazprom ... (Benjamin Fitzgerald)

