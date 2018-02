CDU-Innenexperten Bosbach kritisiert den Koalitionsvertrag. Er sieht Vertrauen und Zustimmung der CDU bedroht.

Der langjährige Bundestagsabgeordnete Wolfgang Bosbach geht trotz parteiinterner Kritik von einem klaren Ja-Votum der CDU für eine neue große Koalition aus. "Im Gegensatz zur SPD ist die CDU eine ausgesprochen pflegeleichte Partei. Es wird am 26. Februar sicher ein paar kritische Anmerkungen geben, aber am Ende wird die CDU mit großer Mehrheit zustimmen." Das sagte der CDU-Politiker - er war im vergangenen Oktober nach 23 Jahren aus dem Bundestag ausgeschieden - der Deutschen Presse-Agentur in Bergisch Gladbach bei Köln. Er befürchte, dass durch die zähen Verhandlungen und quälenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...