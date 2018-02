Frankreichs Präsident Macron drängt auf eine Vertiefung der Euro-Zone - und trifft auf eine Angela Merkel, die sich um ihr politisches Erbe sorgt. Deutschland gerät in Gefahr, seine Interessen aufs Spiel zu setzen.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zitiert gern Jacques Delors, einen wichtigen Wegbereiter der Europäischen Union: "Für Europa braucht man eine Vision und einen Schraubenzieher." Und natürlich lässt Macron keinen Zweifel daran, dass er sich fürs Visionäre zuständig fühlt. Was er nicht sagt: dass die Deutschen ihm wie die Schraubenzieher vorkommen. Immerzu werkeln, klügeln, mäkeln und merkeln sie vor sich hin, kleinkariert, ohne Liebe, Lust und Leidenschaft - wenn überhaupt.

Während er, Macron, seit seiner Amtsübernahme vor neun Monaten die Grande Nation aufpoliert und mit kühnen Strichen eine Architektur für Europa im 21. Jahrhundert skizziert, stümpert die Politik in Berlin seit fast fünf Monaten vor sich hin: parteienzänkisch, aufbruchsmüde, nabelschau-selig. Kein Wunder, dass Macron sich zu einer Art Chef d' Equipe des Kontinents berufen fühlt und im Élysée-Palast sonnenkönighafte Gefühle reifen: Der Euro bin ich! Geschickt kleidet Frankreichs Präsident souveräne Interessen in postnationale Rhetorik - und drängt der Berliner Nichtregierungsorganisation seine Reformideen auf.

Und tatsächlich: Union und SPD sind sich mit Macron einig, dass die Zeit für eine Neuordnung der EU und der Euro-Zone knapp ist: Noch in diesem Jahr, also vor dem einsetzenden Wahlkampf für die Europawahl im Mai 2019, müsse es substanzielle Fortschritte geben: "Denn jetzt ist das Zeitfenster, und nicht in fünf Jahren", sagte zum Beispiel der designierte Finanzminister Olaf Scholz (SPD) am Politischen Aschermittwoch und: "Wir müssen jetzt handeln!" Auch darüber, dass es für die anstehenden Reformen eine gemeinsame, deutsch-französische Linie geben muss, gibt es keinen Dissens.

In Berlin hofft man, dass die Verhandlungen auf eine Art großkoalitionäre Addition der Grundpositionen hinauslaufen: mehr europäische Solidarität (Frankreich) und mehr nationale Eigenverantwortung (Deutschland). Schließlich können sich Union und SPD, jenseits aller ökonomischen Erwägungen, mit Blick auf den rechtsradikalen Front National in Frankreich nicht wünschen, Macron auflaufen zu lassen - und es sich mit Blick auf das Erstarken von AfD und FDP nicht leisten, alle Vorschläge aus Paris einfach durchzuwinken.

Doch ist Berlin zur kraftvollen Durchsetzung seiner Interessen überhaupt in der Lage? Die europapolitischen Passagen im - immer noch nicht spruchreifen - Koalitionsvertrag lesen sich wie ein Echo des Originals aus Paris: "In enger Partnerschaft mit Frankreich" soll die "Euro-Zone nachhaltig gestärkt und reformiert werden": mit Mitteln für " wirtschaftliche Stabilisierung" und "soziale Konvergenz", mit einem "Investivhaushalt für die Euro-Zone" und einer Art Europäischem Währungsfonds: Deutschland ist zu "höheren Beiträgen zum EU-Haushalt bereit". Im Klartext: Am mangelnden Geld aus Berlin wird es schon mal nicht scheitern.

Es ist fast schon ironisch, dass ausgerechnet von der notorisch visionsarmen Bundeskanzlerin die Zukunft Deutschlands in Europa abhängt: Angela Merkel (CDU) steht im Spätherbst ihrer Karriere, dürfte sich Gedanken über ihr Erbe machen - und ist zu seiner Bestellung womöglich nicht nur zu weitgehenden Kompromissen bereit, sondern auch abhängig von einem französischen Staatspräsidenten, der vor Selbstbewusstsein und Tatendrang nur so strotzt.

Macron hat sein Feld auf den ersten Blick glänzend bestellt. Er stimmte die Franzosen darauf ein, dass Reformen zu Hause die Voraussetzung sind für ein forderndes Auftreten in Brüssel - und lieferte. Er hat den Arbeitsmarkt dereguliert und Steuerreformen auf den Weg gebracht, arbeitet am Abbau des Beamtenapparates und schuf ein unternehmerfreundliches Umfeld: 72 Prozent aller ausländischen Firmen geben aktuell an, ihre Mutterhäuser würden "ganz sicher" oder "wahrscheinlich" in Frankreich investieren. 2016 waren es nur 38 Prozent. Die Wirtschaft wächst mit zwei Prozent - und erstmals seit zwölf Jahren hält Frankreich die Maastricht-Regeln ein, verschuldet sich nicht mit mehr als drei Prozent seines Bruttoinlandsprodukts.

"Das Grundübel Frankreichs"

Doch tatsächlich ist es mit Frankreichs marktwirtschaftlicher Fitness noch immer nicht weit her. Die Staatsausgaben belaufen sich auf 57 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP), 48 Prozent der erwirtschafteten Einkommen fließen in Form von Steuern und Abgaben an den Staat, so viel wie nirgends sonst in der EU: "Das Grundübel Frankreichs", sagt Wolfgang Glomb, Mitglied im Kuratorium des Thinktanks Thomas More in Paris, ist und bleibt "der überdimensionierte öffentliche Sektor".

Besorgniserregend ist auch, dass der Schuldenstand des französischen Staates Richtung 100 Prozent tendiert - und dass die Verbindlichkeiten des privaten Sektors mit 186 Prozent des BIPs so hoch wie in keinem anderen Industrieland liegen. Steigen die Zinsen, drohen Firmen und Banken umzufallen wie Dominosteine. Und selbst wenn nicht: Die von Macron in Umlauf gebrachte Botschaft, Frankreich und Deutschland seien gleichstarke Partner für ein stabiles Europa, "ist eine Illusion", urteilt Glomb.

Aber welche Reformen in Europa schweben Frankreich eigentlich vor? "Die Währungsunion muss zu einer echten Wirtschaftsunion werden", sagt Macrons Europaministerin Nathalie Loiseau. Konkret geht es um vier Projekte, und sie alle beziehen sich auf die 19 Euro-Länder, nicht auf die 28 Staaten der EU: um eine Harmonisierung der Steuern, um eine gemeinsame Einlagensicherung ("Bankenunion"), um den Ausbau des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) - und in einem letzten Schritt um die Einführung eines europäischen Haushaltes mit einem Euro-Finanzminister an der Spitze.

Ein Europäischer Währungsfonds?

