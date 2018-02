Hochflexible und anpassbare Automatisierungslösung für Laboratorien mit begrenztem Budget und beengten Platzverhältnissen



Radnor, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - VWR, der im Jahre 2017 als hundertprozentige Tochtergesellschaft von Avantor übernommene und weltweit führende Anbieter von Produkt- und Servicelösungen für Labor- und Produktionskunden, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit der Hamilton Bonaduz AG getroffen hat, einem führenden Anbieter in der Entwicklung und Herstellung von automatisierten Liquid Handling-Robotern, um seinen europäischen Kunden die Plattformen der Reihen Hamilton Microlab Firefly NIMBUS und STAR anzubieten. Diese Produkte werden exklusiv über VWR angeboten und im Paket mit Reagenzien von Omega Bio-tek Inc vertrieben, einem Biotechnologie-Unternehmen, das innovative Lösungen für die Nukleinsäureaufreinigung liefert.



Omega Bio-tek bietet ein umfangreiches Sortiment von Kits zur Nukleinsäuretrennung mittels Magnet-Bead-Technologie für ein breites Spektrum an Probenarten einschließlich Vollblut, Mundschleimhautabstriche und landwirtschaftliche Proben an. Hamiltons kompakter, automatisierter Liquid Handler, die Firefly NIMBUS 96-Plattform, umfasst vorkonfigurierte Protokolle zur Verarbeitung verschiedener Probentypen und setzt Omega Bio-teks Mag-Bind®-Technologie ein. Mit der Hinzunahme von VWR als Distributor können Kunden von VWRs hervorragenden logistischen Fähigkeiten und seinem Kundenservice profitieren. VWR verfügt derzeit über Handelsvertreter und Lagerhäuser in ganz Westeuropa, wodurch ein erstklassiger Vertriebsservice mit Hauslieferung gewährleistet ist.



"Firefly NIMBUS 96 eignet sich ideal für Laboratorien mit begrenztem Budget und beengten Platzverhältnissen, die DNA- oder RNA-Isolierung durchführen. Die Lösung bietet den Kunden außerdem eine benutzerfreundliche, maßgeschneiderte Automatisierungsplattform für die Nukleinsäureextraktion mit der Möglichkeit, andere Laborprozesse zu automatisieren", sagt Dr. Jörg Pochert, Vice President Hamilton Life Science Robotics bei der Hamilton Bonaduz AG.



"VWR vertreibt die hochwertigen Reagenzien von Omega Bio-tek bereits seit Jahren. Durch die Zusammenarbeit mit Omega Bio-tek und der Hamilton Bonaduz AG bieten wir nun eine innovative Lösung zur Optimierung der Arbeitsabläufe und zur Erzielung schnellerer und besserer Ergebnisse für unsere Kunden im Bereich der Genomik", erklärt Dr. Nils Clausnitzer, Executive Vice President Europe. "Wir haben den Gesamtprozess für unsere Kunden vereinfacht, indem wir die Komplettlösung direkt über VWR anbieten".



Informationen zu VWR



Das im Jahre 2017 als hundertprozentige Tochtergesellschaft von Avantor übernommene VWR ist ein weltweit führender Anbieter von Produkt- und Servicelösungen für Labor- und Produktionskunden aus den Bereichen Pharmazie, Biotechnologie, Industrie, Bildung, Behörden und Gesundheitswesen. Das zusammengeschlossene Unternehmen ist ein vertrauenswürdiger End-to-End-Partner für Kunden und Lieferanten, von der Entdeckung bis hin zur Bereitstellung. VWR verfügt über Niederlassungen in mehr als 30 Ländern und ein breit gefächertes Portfolio, das mehr als vier Millionen Marken- und Industrieprodukte umfasst. Wir ermöglichen den Erfolg unserer Kunden durch Innovation, cGMP-Herstellung und ein umfassendes Dienstleistungsangebot und unterstützen die Wissenschaft mit vereinten Kräften, um eine bessere Welt zu schaffen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.settingscienceinmotion.com oder vwr.com (https://na01.safelinks.p rotection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vwr.com&data=02%7C01%7C%7 C88e265e84c1c4ed7ffb308d540b125ff%7C15cb730171d44e098ad67e9a4a124287% 7C0%7C0%7C636486051956140234&sdata=tGr9d93WQR5YW6A%2F0eBshWrKJGSoi2KG 1qgSW1HzBgg%3D&reserved=0).



