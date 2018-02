DO & CO Aktiengesellschaft:

Ergebnis für das 1. - 3. Quartal 2017/2018 (1. April 2017 bis 31. Dezember 2017)

- ersten 3 Quartale mit guten Kennzahlen - starkes Wachstum an weltweiten Standorten

- Türkei Sparmaßnahmen und negative Währungseffekte belasten weiterhin Umsatz und Ergebnis

WIEN - 15. Februar 2018 - Die DO & CO Aktiengesellschaft gibt heute die Ergebnisse für die ersten drei Quartale des Geschäftsjahres 2017/2018 (1. April 2017 bis 31. Dezember 2017) gemäß IFRS bekannt. Der DO & CO Konzern erzielte in den ersten drei Quartalen 2017/2018 einen Umsatz von EUR 671,73 Mio. Dies stellt eine Umsatzreduktion von -8,9 % bzw. EUR -65,35 Mio im Vergleich zum Vorjahr dar.

Divisionen bzw. Q1-Q3 2017/18 Q1-Q3 2016/17 Veränderung Verände-

Konzern in Mio EUR in Mio EUR in Mio EUR rung in % Airline Catering 441,69 476,55 -34,86 -7,3% International 103,84 130,08 -26,24 -20,2% Event Catering Restaurants, 126,20 130,45 -4,24 -3,3% Lounges & Hotel Konzernumsatz 671,73 737,08 -65,35 -8,9% EBITDA 65,32 73,32 -8,01 -10,9% Abschreibun- -24,25 -26,28 2,03 -7,7% gen/Wertminderun- gen EBIT 41,07 47,04 -5,98 -12,7% Konzernergebnis 19,52 21,09 -1,58 -7,5% (Net Result) EBITDA-Marge 9,7% 9,9% EBIT-Marge 6,1% 6,4% Net Result-Marge 2,9% 2,9% MitarbeiterInnen 9.852 9.888 -36 -0,4%

Das EBITDA des DO & CO Konzerns beträgt EUR 65,32 Mio (VJ: EUR 73,32 Mio). Die EBITDA-Marge beträgt 9,7 % (VJ: 9,9 %). Das konsolidierte Betriebsergebnis (EBIT) des DO & CO Konzerns beträgt in den ersten drei Quartalen 2017/2018 EUR 41,07 Mio und liegt damit um EUR 5,98 Mio unter dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die EBIT-Marge beträgt 6,1 % (VJ: 6,4 %). Das Konzernergebnis beträgt in den ersten drei Quartalen 2017/2018 EUR 19,52 Mio (VJ: EUR 21,09 Mio). Die Net Result-Marge liegt in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2017/2018 bei 2,9 % (VJ: 2,9 %).

Diese Kennzahlen waren insbesondere durch folgende externe Faktoren beeinflusst:

- Negative Währungseffekte in Höhe von EUR 53 Mio - Sparmaßnahmen im Airline Catering in der Türkei - Wegfall der Fußballeuropameisterschaft, die nur alle 4 Jahre stattfindet - wesentliche Reduktion des Geschäftsvolumens beim Airline-Kunden NIKI

+ erfreuliches Wachstum insbesondere in Deutschland, USA, UK, Italien und Polen + Eröffnung der Gourmetküche in Los Angeles + Juventus Turin neuer Kunde

Die Entwicklung der drei Geschäftsbereiche des DO & CO Konzerns im Detail:

1. AIRLINE CATERING

Airline Catering Q1-Q3 2017/18 Q1-Q3 2016/17 Veränderung Verände-

in Mio EUR in Mio EUR in Mio EUR rung in % Umsatz 441,69 476,55 -34,86 -7,3% EBITDA 45,48 53,47 -8,00 -15,0% Abschreibun- -18,13 -19,66 1,53 -7,8% gen/Wertminderun- gen EBIT 27,34 33,82 -6,47 -19,1% EBITDA-Marge 10,3% 11,2% EBIT-Marge 6,2% 7,1% Anteil 65,8% 64,7% Konzernumsatz

Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2017/2018 konnte der erfolgreiche Start-Up mit dem Premium-Kunden Cathay Pacific am neuen Standort in Los Angeles vermeldet werden. Seit 1. Oktober 2017 wird Cathay Pacific mit 3 bis 4 Flügen pro Tag von Los Angeles nach Hongkong kulinarisch betreut. Der Los Angeles International Airport ist mit bis zu 75 Millionen Fluggästen der drittgrößte Flughafen in den USA sowie der siebtgrößte Flughafen der Welt. Neben den Standorten New York JFK und Chicago O'Hare ist dies bereits der dritte DO & CO Standort in den USA.

Der Großteil der DO & CO Standorte berichtet Umsatzsteigerungen, wobei insbesondere die Standorte in Deutschland, in den USA, Polen, Großbritannien und Italien hervorzuheben sind. Rückläufig ist die Geschäftsentwicklung in der Ukraine, vor allem durch den Verlust des wichtigsten Kunden, der Eigencatering durchführt.

In der Türkei, einem der wichtigsten Märkte von DO & CO, ist in der Landeswährung (türkische Lira) ein Umsatzrückgang von -3,1 % zu verzeichnen, welcher sich durch den Wertverlust der türkischen Lira gegenüber dem Euro in der DO & CO Konzern- Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Umsatzrückgang von -21,8 % widerspiegelt. Nachdem der wesentliche Teil der Kosten in der Landeswährung anfällt, bleiben die Margen davon weitgehend unberührt.

2. INTERNATIONAL EVENT CATERING

International Q1-Q3 2017/18 Q1-Q3 2016/17 Veränderung Verände-

Event Catering in Mio EUR in Mio EUR in Mio EUR rung in % Umsatz 103,84 130,08 -26,24 -20,2% EBITDA 10,77 11,96 -1,19 -10,0% Abschreibun- -3,64 -3,94 0,30 -7,7% gen/Wertminderun- gen EBIT 7,13 8,02 -0,89 -11,1% EBITDA-Marge 10,4% 9,2% EBIT-Marge 6,9% 6,2% Anteil 15,5% 17,6% Konzernumsatz

Der starke Umsatzrückgang in dieser Division ist auf das Fehlen der Aktivitäten während der Fußballeuropameisterschaft im Vergleich zum Vorjahr zurückzuführen. Erfreulich hingegen ist, dass die Margen in dieser Division weiterhin verbessert werden konnten.

Zu Beginn des Geschäftsjahres 2017/2018 ist es DO & CO gelungen, Juventus Turin als Neukunden zu gewinnen. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2017/2018 war DO & CO für das Stadion Catering des Turiner Traditionsclubs für zwei Champions League Spiele, sechs Serie A Spiele, die höchste Spielklasse im italienischen Profifußball, sowie für ein Spiel der Coppa Italia, den jährlich ausgetragenen nationalen Pokalwettbewerb, verantwortlich. Weiters fanden zahlreiche Events an Nichtspieltagen statt.

Zusätzlich war DO & CO im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2017/2018 u.a. kulinarischer Gastgeber für die VIP Gäste

- bei den Formel 1 Grands Prix in Malaysia, Japan, USA, Mexiko und Abu Dhabi,

- bei zahlreichen Fußballspielen in der Allianz Arena, der Heimstätte des FC Bayern München, und

- bei Aktivitäten im Olympiapark München. 3. RESTAURANTS, LOUNGES & HOTEL

Restaurants, Q1-Q3 2017/18 Q1-Q3 2016/17 Veränderung Verände-

Lounges & Hotel in Mio EUR in Mio EUR in Mio EUR rung in % Umsatz 126,20 130,45 -4,24 -3,3% EBITDA 9,07 7,89 1,18 15,0% Abschreibun- -2,48 -2,68 0,20 -7,6% gen/Wertminderun- gen EBIT 6,60 5,21 1,39 26,7% EBITDA-Marge 7,2% 6,0% EBIT-Marge 5,2% 4,0% Anteil 18,8% 17,7% Konzernumsatz

Die Division berichtet gesteigerte Margen bei einem leichten Umsatzrückgang.

Weiters ist in dieser Division zu berichten, dass der Vertrag für das Zugcatering der ÖBB am 31. März 2018 endet. Die für die Erbringung dieser Leistungen beschäftigten Mitarbeiter werden gemäß den Regelungen des österreichischen Arbeitsrechts auf den neuen Cateringbetreiber übertragen.

AUSBLICK DO & CO nimmt derzeit - neben regulären Ausschreibungen für Einzelkunden an den verschiedensten DO & CO Standorten - an mehreren bedeutenden Ausschreibungen in Wien, Madrid und insbesondere in London teil. Die Entscheidungen dieser Ausschreibungen werden in den nächsten Monaten erwartet.

Weiters ist zu berichten, dass Qatar Airways an zwei weiteren Standorten in Seoul/Korea und in Chicago/USA die Zusammenarbeit mit DO & CO vertieft hat.

Das Zugcatering für die Österreichischen Bundesbahnen wird, wie berichtet,

mit 31. März 2018 beendet.

DO & CO sieht sich nach dem schwierigen Jahr in der Türkei (Sparmaßnahmen und starke negative Währungseffekte) für neue Aufgaben wieder gut gerüstet und erwartet mit seinem breit aufgestellten Markenportfolio sowie mit Aktivitäten in unterschiedlichen Divisionen und Regionen zukünftig wieder erfreuliche Entwicklungen des Geschäftsverlaufs.

Investor Relations:

DO & CO Aktiengesellschaft ISIN AT0000818802

Mag. Daniela Schrenk Wertpapier Kürzel DOC, DOCO Reuters DOCO.VI, DOCO.IS

Dampfmühlgasse 5 Bloomberg DOC AV, DOCO. TI

1110 Wien Aktienanzahl 9.744.000 Notiertes Nominale 19.488.000 EUR

Tel: (01) 74 000-0 Indizes ATX Prime, ACPS, AXGP, BIST ALL Notierung Wien, Istanbul E-mail: investor.relations@doco.com Währung EUR, TRY Internet: www.doco.com Erstnotiz 30.06.1998 (Wiener Börse) 02.12.2010 (Istanbuler Börse)

Finanzkalender:

14.06.2018 Ergebnis für das Geschäftsjahr 2017/2018 02.07.2018 Nachweisstichtag Hauptversammlung 12.07.2018 Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2017/2018

16.07.2018 Dividenden Ex-Tag 17.07.2018 Nachweisstichtag Dividenden 30.07.2018 Dividendenzahltag

14.08.2018 Ergebnis für das erste Quartal 2018/2019 15.11.2018 Ergebnis für das erste Halbjahr 2018/2019 14.02.2019 Ergebnis für die ersten drei Quartale 2018/2019

