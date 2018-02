Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Manuela Schwesig hat die Parteibasis eindringlich vor einem Nein zur großen Koalition gewarnt. Die SPD habe einen starken Koalitionsvertrag ausgehandelt, der jetzt umgesetzt werden müsse. Bei Neuwahlen "würden die Bürgerinnen und Bürger die SPD abstrafen, wenn sie jetzt nicht diese Chance nutzt", sagte die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern der Schweriner Volkszeitung. Besonders die Verbesserungen bei der Bildung, der Kinderbetreuung und auf dem Arbeitsmarkt "können wir jetzt nicht links liegen lassen".

Schwesig meinte, der überstürzte Führungswechsel und die Personalquerelen habe das Votum der Basis gefährdet. "Viele Mitglieder sind zu Recht enttäuscht", sagte sie. Ihnen müsse man jetzt erklären, warum sich die große Koalition für die SPD und die Menschen im Land lohne. Für eine erneute große Koalition kündigte Schwesig eine härtere Gangart gegenüber der Union an. "Einen Vertragsbruch wie beim Rückkehrrecht von Teil- in Vollzeit in der letzten Legislaturperiode werden wir CDU und CSU nicht durchgehen lassen", sagte sie.

Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) erwartete, dass die Mehrheit der SPD-Mitglieder zu Gunsten einer großen Koalition abstimmen werde. Dies gelte "trotz der schwierigen und manchmal auch überdrehten Debatten" der vergangenen Tage, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Inzwischen werde vielen immer klarer, dass der Koalitionsvertrag konkrete Fortschritte für viele Menschen bringen werde. "Und es spielt auch eine Rolle, wohin die Reise denn geht, wenn man die Alternative bedenkt", betonte Weil. "Und diese Alternative heißt Neuwahlen."

Der SPD-Haushaltsexperte Johannes Kahrs warb in einem Gastbeitrag für das Nachrichtenportal t-online.de für Zustimmung zur großen Koalition. Der nun vorliegende Vertrag habe "eine zutiefst sozialdemokratische Handschrift". Als Beispiele nannte er unter anderem die Einschränkung der sachgrundlosen Befristung von Beschäftigungsverhältnissen, die Abschaffung des Solidaritätzuschlages und die Beitragssenkung für Arbeitnehmer in der gesetzlichen Krankenkasse. Eine mögliche Minderheitsregierung der Union dürfe die SPD "nicht zulassen", warnte er zudem.

Hingegen befürwortete die SPD-Linke Hilde Mattheis in einem Gastbeitrag für das Portal eine solche Minderheitsregierung. Zugleich blieb sie bei ihrem strikten Nein zu einer großen Koalition und bemängelte den mit der Union vereinbarten Koalitionsvertrag. "Natürlich freuen sich einige über einen Ministerposten oder einzelne Erfolge - aber die grundlegenden Fragen, die sich in diesem Land stellen, werden nicht angegangen", erklärte Mattheis. Die Alternative zur großen Koalition sei eine Minderheitsregierung.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 15, 2018 05:03 ET (10:03 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.