Evonik investierte einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag in das Projekt. Neben dem 3D-Druck kommen PA12-Pulver auch bei der Beschichtung von Haushaltsgeräte, in der Öl- und Gasförderung, in der Automobilindustrie sowie in der Medizintechnik zum Einsatz.

Der Chemiepark Marl ist der weltweit größte Standort von Evonik. Das Unternehmen stellt seine P12-Produkte dort in einem Produktionsverbund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...