Frankfurt - Staatsanleihen aus den Kernländern der Eurozone starteten mit Kursverlusten in das neue Jahr und standen nahezu durchweg unter Abgabedruck, so die Experten von Union Investment.Als belastend hätten sich neben den negativen Vorgaben aus den USA vor allem die unzähligen Kommentare der EZB-Mitglieder erwiesen. Demnach hätten sich innerhalb der EZB zwei Lager gebildet. Ein Teil des Gremiums mahne einen zügigeren Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik an und fordere ein verbindliches Enddatum der Anleihekäufe. Ein abruptes Ende der Ankäufe im September habe zuvor nicht im Raum gestanden und somit für Verunsicherung gesorgt. Auf ihrer Sitzung Ende Januar sei die EZB versucht gewesen, die Marktteilnehmer zu beruhigen. Dies sei ihr jedoch nur bedingt gelungen. Zuletzt habe es danach ausgesehen, als würde das Ankaufprogramm mit geringerem Volumen auch nach September noch weiterlaufen.

